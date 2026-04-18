Nico Stank und Co.: RTL startet Reality-Parodie "Shit Show"

RTL+ begibt sich mit einer neuen Serie auf selbstironisches Terrain: Die achtteilige Mockumentary "Shit Show - Welcome to Reality" ist ab sofort auf der Streamingplattform verfügbar und nimmt die eigene Reality-TV-Welt ordentlich auf die Schippe. Im Zentrum der Serie steht die fiktive Datingshow "Toxic Attraction", die nach zehn Staffeln vor dem Aus steht und sich mit maximaler Transparenz retten will – ein Doku-Team darf fortan hinter die Kulissen schauen. Dabei entpuppt sich das Produktionsteam als chaotischer Haufen aus gescheiterten Existenzen, desillusionierten Zynikern und exzentrischen Egomanen. Mit dabei sind unter anderem Comedian Nico Stank (36), TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen (44), Schauspielerin Cristina do Rego (39) sowie Martin Semmelrogge (70).

Die ersten vier Folgen von "Shit Show - Welcome to Reality" sind bereits jetzt abrufbar, die weiteren vier Episoden folgen am 23. April auf RTL+. Die Serie ist eine Produktion von Zeitsprung Pictures und richtet sich laut Senderangaben vor allem an Fans von Formaten wie Are You the One?, Temptation Island oder Ex on the Beach. Neben Nico, Jeannine, Cristina und Martin sind auch Matthias Weidenhöfer, Açelya Sezer, Charles Booz Jakob, Sebastian Jakob Doppelbauer, Jovana Jovic, Jörg Westphal und Frederik von Lüttichau in den Hauptrollen zu sehen.

Nico ist vor allem durch seine Comedy-Auftritte und seinen gleichnamigen Instagram-Kanal bekannt, auf dem er eine große Fangemeinde aufgebaut hat. Auch Martin bringt viel Erfahrung mit: Der Schauspieler wurde einst durch seine Rolle in dem Kultfilm "Das Boot" aus dem Jahr 1981 einem breiten Publikum bekannt. Jeannine wiederum kennt das RTL-Universum aus eigener Erfahrung – sie war lange als Moderatorin für den Sender tätig. Mit "Shit Show - Welcome to Reality" wechselt sie nun erstmals vor die fiktive Kulisse einer Produktionscrew.

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RTL "Shit Show"-Cast, 2026

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Imago Jeannine Michaelsen, Moderatorin

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Getty Images Martin Semmelrogge, Schauspieler