Fans außer sich: Plant Justin Bieber eine Australien-Tour?

Neun Jahre nach seinem letzten Besuch könnte Justin Bieber (32) bald wieder nach Australien kommen – zumindest deuten aktuelle Zeichen darauf hin. Der australische Ticketanbieter Ticketek hat den Sänger kürzlich in einem Werbe-Newsletter erwähnt und damit eine Welle der Aufregung unter australischen Fans ausgelöst. Zusätzlich ist auf der Ticketek-Website eine Warteliste freigeschaltet worden, auf der sich Fans für Updates zu möglichen zukünftigen Shows registrieren können – ein Schritt, der in der Branche oft als Hinweis auf frühe Tourplanung gewertet wird. Offizielle Daten oder Veranstaltungsorte wurden bislang jedoch weder von Ticketek noch vom Lager des Sängers bestätigt. Justins letzter Auftritt in Australien fand 2017 statt.

Die Reaktionen der Fans in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten. "Ich bin bereits auf der Warteliste und werde Tickets kaufen", schrieb ein Fan. "Könnte das wahr sein... Bitte lass das real sein", kommentierte jemand anderes. Die neuen Gerüchte kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Justin ohnehin viel über sich reden lässt – allerdings nicht nur positiv. Sein Auftritt bei Coachella wurde von vielen Fans als enttäuschend empfunden. Der Sänger soll für seinen Headliner-Slot knapp 9 Millionen Euro erhalten haben, trat jedoch lediglich in einem Hoodie auf und spielte dabei Tracks, die er auf einem Laptop über YouTube suchte und abspielte. Viele Zuschauer zeigten sich unzufrieden, manche beschrieben es als den schlechtesten Auftritt in der Geschichte des Festivals.

Auch Realitystar Ines Basic, bekannt aus "Married at First Sight", meldete sich via Instagram Stories zu Wort und ließ kein gutes Haar an dem Set. "Er sah aus wie ein alter Mann, der versucht, cool zu sein", urteilte die 35-Jährige. Außerdem kritisierte sie die schwache Bühnenproduktion: "Die Bühne sah aus wie die Hölle... ich fühlte mich vom Künstler völlig losgelöst, es gab da rein gar nichts." Justins Rückkehr auf die Bühne war mit besonders großen Erwartungen verbunden, da er seine Welttournee 2022 aufgrund einer Erkrankung am Ramsay-Hunt-Syndrom hatte abbrechen müssen.

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Getty Images Justin Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles im Februar 2026

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Getty Images Justin Bieber performt bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 2026

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Getty Images Merchandise im Justin Biebers Store beim Coachella-Festival 2026 in Indio, fotografiert von Valerie Macon