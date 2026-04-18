Kaum noch Freunde: Blake Lively & Ryan leben zurückgezogen

Blake Lively (38) und Ryan Reynolds (49) sollen laut Insidern kaum noch das gesellige Leben führen, das einst ihr Markenzeichen war. Große Dinnerpartys mit A-List-Freunden, gemeinsame Ausgehabende mit Taylor Swift (36) in New York oder ausgelassene Feiern – all das gehöre der Vergangenheit an. Stattdessen backe die Schauspielerin Kuchen, unternehme ruhige Reisen nach Großbritannien und meide öffentliche Aufmerksamkeit. Das berichtet Daily Mail unter Berufung auf mehrere Insider aus dem Umfeld des Paares. "Ich glaube, sie ist einfach so müde", sagt eine Quelle gegenüber Daily Mail. "Das hat viel von ihr gefordert. Sie ist nicht immer ganz da, wenn man mit ihr spricht."

Der andauernde Rechtsstreit mit ihrem "It Ends with Us"-Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (42) soll das Paar merklich verändert haben. "Sie sind nicht mehr so ausgelassen wie früher", so ein Insider gegenüber Daily Mail, "es ist, als wäre ein Licht erloschen." Blakes Karriere leide ebenfalls: Viele Projekte, an denen sie beteiligt sein sollte, stecken fest oder sind ins Stocken geraten. Angebote blieben aus, heißt es. "Blake bekommt die Angebote nicht mehr, und seit der Baldoni-Affäre ist das Interesse an ihr kaum noch vorhanden", zitiert das Blatt einen weiteren Insider. Sogar ein Umzug nach Großbritannien soll demnach diskutiert worden sein – als Möglichkeit, dem Druck in den USA zu entkommen und neu anzufangen. Ryans Verbindung zu Wrexham AFC, dem walisischen Fußballklub, den er gemeinsam mit Schauspieler Rob McElhenney (49) besitzt, würde einen solchen Schritt begünstigen. Einzig die Kinder, deren Schule und Freunde in den USA seien, halten das Paar noch zurück.

Den Rechtsstreit mit Baldoni, der Blake im Dezember 2024 wegen angeblicher sexueller Belästigung und einer Verleumdungskampagne verklagte – oder vielmehr: den sie verklagte und er mit einer Gegenklage über 400 Millionen Dollar konterte –, hatten sie und Ryan zunächst öffentlich entschlossen durchgekämpft. Zuletzt wurden mehrere von Blakes Klagepunkten vom Richter abgewiesen, nur noch drei von ursprünglich 13 bleiben bestehen. Der Prozess ist für den 18. Mai angesetzt. Dass Blake trotz allem auch unbeschwerte Momente findet, zeigte sie kürzlich selbst: Mit einem "Paw Patrol"-Armband am Handgelenk teilte sie auf Instagram einen ausgelassenen Ausflug in den Freizeitpark Nickelodeon Universe.

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Getty Images Blake Lively verlässt nach einer Vergleichskonferenz im Fall zu "It Ends With Us" das Bundesgericht in New York

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T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler