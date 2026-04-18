Tränen: Diese "Match My Ex"-Promis haben wohl Gefühle für Ex

Tränen, Eifersucht und alte Flammen: Gleich zum Einzug in die Villa kommen bei mehreren Ex-Paaren die Gefühle wieder hoch. In der neuen Staffel von "Match My Ex" sollen Promis ihre Verflossenen eigentlich mit neuen Partnern verkuppeln, doch schon beim Auftakt ist davon wenig zu spüren. Bei Calvin Ogara und Christin Pawlowski, Emma Fernlund (25) und Tim Kühnel sowie Henna Urrehmann und Leandro Fünfsinn werden Erinnerungen geweckt. Calvin wirkt sichtlich genervt, dass er Christin einem anderen Mann schmackhaft machen soll und lässt in der Sendung mehrfach durchblicken, dass er Gefühle hat: "Ich kann gar nicht sagen, wo das Ganze hinführen wird. Da könnte sich etwas anbahnen, ich bin ganz ehrlich." Er ergreift die Flirtoffensive: "Ich weiß, du bist hier die Attraktivste. Vom Charakter, vom Aussehen, vom Vibe, von allem. Vom Gesamtpaket bist du… ganz okay. [...] Den Vibe, den wir damals hatten, den habe ich mit keinem anderen Menschen." Auch Christin gesteht: "Ich glaube, das lässt mich doch nicht ganz so kalt, wie ich dachte."

Gleichzeitig ermahnt sich die Fitnesstrainerin selbst: "Calvin ist einfach eine Red Flag, weil er unehrlich zu sich selbst ist." Bei einem Gespräch über ihre Vergangenheit weint Christin schließlich bitterlich. Währenddessen flirten Emma und Tim miteinander. "Ich weiß, dass Tim direkt meine Nähe will", schmunzelt die Der Promihof-Teilnehmerin. Tim bestätigt: "Wir beide wissen, dass wir sexuell einen sehr, sehr guten Vibe haben und deswegen ist es, glaube ich, klar, dass man Lust aufeinander hat." Emma bringt es offen auf den Punkt: "Am heißesten finde ich halt meinen Ex. Das ist das Problem." Henna Urrehmann ist ebenfalls durch den Wind wegen Leandro: "Ich war halt sehr verliebt in ihn. Das hat man auch gemerkt. Er hat mit mir gespielt und mir nie Sicherheit gegeben." Während einer Aussprache kullern direkt bittere Tränen: "Ich wusste die ganze Zeit, dass ich noch Gefühle für Leandro habe. Jetzt, wo wir so reden und uns anfassen oder so, ist es hunderttausendmal schlimmer."

Bei einem Kussspiel, bei dem die Ladys den Mann knutschen dürfen, der ihnen bisher am besten gefällt, ist die Gefühlsachterbahn schließlich an ihrem Höhepunkt. Calvin stört es sichtlich, dass Christin Leandro küsst. Emma lästert wiederum über ihre Mitstreiterin Sabrina Wlk, nachdem diese Tim einen Zungenkuss verpasst. Die Blondine sucht direkt das Gespräch mit ihrer Ex-Romanze: "Ein Mann, mit dem ich ernsthafte Intentionen habe, den möchte ich nicht mit anderen Frauen rumlecken sehen." Im Einzelinterview gesteht sie: "Es ist noch nicht so lange her, deswegen sind da noch viele aufgewühlte Emotionen und das Gefühl, dass es eigentlich noch nicht vorbei ist." Tim erwidert ihre Gefühle jedoch nicht und macht ihr klar, dass er "nicht der Mann an ihrer Seite" ist: "Ich glaube schon, dass Emma ein bisschen mehr in dieser Sache drin ist, als ich." Auch Henna hat nach dem Kussspiel ein mulmiges Gefühl, denn Sabrina knutscht auch Leandro. Zwar möchte sie "cool" mit den anderen Mädels sein, es fällt ihr aber schwer mitanzusehen, wenn diese mit ihrem Ex anbandeln.

Ob die Promis ihren Ex verkuppeln oder manch ein Verflossener wieder zueinander findet, können Zuschauer ab dem 17. April immer freitags kostenlos auf Joyn mitverfolgen.

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Joyn/Renè Lohse Der Cast von "Match My Ex" 2026

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Collage: Joyn, Joyn Collage: Calvin Ogaran und Christin Pawlowski

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Collage: Joyn, Joyn Collage: Emma Fernlund und Tim Kühnel

Collage: Joyn, Joyn Collage: Leandro Fünfsinn und Henna Urrehman