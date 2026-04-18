Promis haben wohl kaum Interesse an Herzogin Meghans Retreat

Herzogin Meghan (44) veranstaltet ein dreitägiges Wellness-Retreat in Sydney. Das Programm trägt den Namen "Her Best Life Retreat" – und stößt offenbar auf weniger Begeisterung als erhofft. Das Event im Intercontinental in Coogee, das noch bis zum 19. April läuft, verspricht Klangheilung, Entspannung und inspirierende Gespräche. Tickets kosten bis zu 3.199 australische Dollar – knapp 2000 Euro – für ein VIP-Paket mit direktem Zugang zur Herzogin. Obwohl die Website die Tickets als ausverkauft ausweist, kursieren Berichte, wonach noch nicht alle Plätze vergeben sind. Und auch unter Promis und Influencern aus Sydney soll das Interesse laut Beobachtern überraschend gering sein.

Organisiert wird das Event von dem Unternehmen Besties, das von der australischen Radiomoderatorin Jackie O (51) Henderson und ihrer Managerin Gemma O'Neill gegründet wurde. Jackie selbst wird jedoch wohl nicht dabei sein. Laut der Zeitschrift Woman's Day soll Meghan sie von ihrem Keynote-Auftritt ausgeschlossen haben, um nicht in den Schatten gestellt zu werden – denn Jackie befindet sich derzeit mitten in einem viel beachteten Rechtsstreit mit dem Radiosender ARN. Während das Team am Intercontinental die Ankunft der Herzogin vorbereitete, war Jackie jedenfalls weit weg vom Geschehen: Sie inspizierte in einem weißen Sommerkleid und braunen Sandalen entspannt die Baustelle ihres neuen Anwesens im Sydneyer Vorort Clovelly.

Auch bei den Prominenten aus den östlichen Vororten der Stadt soll die Begeisterung gedämpft sein. "Niemand deutet an, dass er hingeht, niemand postet darüber. Das ist sehr ungewöhnlich für etwas, das als so exklusiv positioniert wird", zitiert Daily Mail einen Insider. Bei der Veranstaltung werden laut Angaben rund 300 Gäste erwartet. Das Retreat hatte bereits im Vorfeld für Aufregung gesorgt, als Trolle im Netz ankündigten, sich Zugang verschafft zu haben und Störaktionen zu planen. Auf dem Programm stehen neben Entspannungsangeboten auch ein Gala-Dinner, bei dem Meghan in einem Bühnengespräch zu erleben sein soll.

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Getty Images Herzogin Meghan beim Scar Tree Walk in Melbourne während der Australienreise mit Prince Harry

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Getty Images Jackie O, australische Moderatorin

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Getty Images Meghan, Herzogin von Sussex, bei den Champions for Children der Alliance for Children’s Rights in Beverly Hills