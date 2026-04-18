Serkan-Drama: Emma Fernlund schießt gegen Vanessa Brahimi

In der Realitywelt brodelt es gewaltig: Seit die Beziehung zwischen Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz (33) sowie deren Trennung publik wurde, liefern sich die beiden einen öffentlichen Schlagabtausch. Nun mischt sich ein weiteres bekanntes Gesicht in den Streit ein. Emma Fernlund (25) hat im Interview mit Promiflash deutliche Worte in Richtung Vanessa gefunden und dabei kein Blatt vor den Mund genommen.

Im Gespräch kritisiert Emma, dass Vanessa die Situation unnötig aufbauscht. "Dass Vanessa da jetzt so ein riesen Ding draus macht, keine Ahnung. Es ist doch auch bekannt, dass sie alles versucht, um in die Öffentlichkeit zu kommen", so Emma. Auch Vanessas jüngster Auftritt in der Talkshow von Sam Dylan (35) überrasche sie dabei wenig: "Das hat man ja auch schon beim großen Promi-Büßen gesehen. Es wundert mich nicht, dass sie in der Talkshow von Sam Dylan sitzt und da auspackt, das ist nicht sehr überraschend", erklärt die Realitybekanntheit weiter.

In der Talkshow "Nightfever" von Sam Dylan nutzte Vanessa das erste Aufeinandertreffen mit Serkan nach der Trennung für harte Vorwürfe. Sie erklärte, dass Serkan während der Beziehung kein einziges Mal bei ihr Zuhause gewesen wäre und legte später mit dem Lappland-Urlaub nach: "Er hat mich jeden Tag angemeckert oder angemotzt." Serkan verteidigte sich mit Zeitmangel und räumte ein: "Ich habe dir am Telefon gesagt, dass ich erkannt habe, dass ich mir Gefühle eingeredet habe. Es ist nicht meine Absicht, dir wehzutun." Dabei machte er auch klar, dass er nach der Trennung von Samira Yavuz (32) zu schnell in etwas Neues gerutscht war.

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Collage: IMAGO / APress, IMAGO / STAR-MEDIA Collage: Emma Fernlund und Vanessa Brahimi

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ProSieben, Joyn Vanessa Brahimi und Emma Fernlund in "Das große Promi-Büßen"

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever"