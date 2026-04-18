Patrice Aminati kritisiert Daniels Instagram-Post nun scharf

Zwischen Patrice Aminati (30) und ihrem Noch-Ehemann Daniel Aminati (52) ist ein öffentlicher Streit entbrannt. Auslöser ist ein Post, den Daniel auf Instagram veröffentlichte – ein Foto von Patrice und der gemeinsamen Tochter, dazu die Worte: "Du schaffst das. Ich bin immer für dich da, das weißt du!" Gegenüber Bild wehrte sich Patrice nun gegen diese Darstellung: "Das entspricht leider nicht der Realität. Mich für seine Instagram-Story und seine Selbstdarstellung zu benutzen, obwohl so viel Ungeklärtes zwischen uns steht. Er soll endlich von mir ablassen und sich auf sich konzentrieren." Die 30-Jährige wirft Daniel damit offen vor, ihre schwere Erkrankung für seine eigene Selbstdarstellung im Netz zu nutzen.

Daniels Post erschien nur einen Tag, nachdem Patrice in einem emotionalen Video ein Update zu ihrem Gesundheitszustand geteilt hatte. Darin berichtete sie unter Tränen von neuen Metastasen in mehreren Organen und erklärte, dass sie nun auf eine lebensverlängernde Therapie angewiesen sei. "Ich möchte einfach gerne weiterleben", sagte sie in dem bewegenden Clip. Während Daniel auf Instagram ein Bild des Zusammenhalts zeichnet, macht Patrice deutlich, dass dieses Bild nicht der Wirklichkeit entspricht und intern vieles ungeklärt sei.

Patrice kämpft bereits seit drei Jahren gegen schwarzen Hautkrebs im Stadium 4 – eine Diagnose, die als unheilbar gilt. Der Krebs hat inzwischen gestreut, Metastasen wurden in mehreren Organen festgestellt. Immer wieder hatte sie ihre Follower in der Vergangenheit auf Social Media an ihrem Kampf gegen die Krankheit teilhaben lassen. Auch Daniel hatte sich zuvor öffentlich zu ihrer Erkrankung geäußert und sich auf Instagram als unterstützender Partner gezeigt – eine Darstellung, gegen die Patrice jetzt entschieden vorgeht.

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Imago Patrice Aminati

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Imago Patrice und Daniel Aminati bei "Immer wieder sonntags"

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Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im April 2026