Palast kündigt an: Keine neuen Updates mehr zu Mette-Marit

Das norwegische Königshaus hat sich mit einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, zu den geplanten Kommunikationsregeln rund um die bevorstehende Lungentransplantation von Kronprinzessin Mette-Marit (52) geäußert. Demnach will der Palast künftig deutlich weniger Informationen über den Gesundheitszustand der Thronfolgerin herausgeben. Konkret heißt es: "Die nächste Information zum Gesundheitszustand der Kronprinzessin wird nach der Lungentransplantation erfolgen." Auch danach soll es nur noch begrenzte Updates geben – und das aus gutem Grund.

Der Palast erklärt, dass es in Norwegen gesetzlich verboten ist, Informationen zu suchen oder zu veröffentlichen, die eine Verbindung zwischen Organspender und Empfänger erkennbar machen könnten. Deshalb werden Königshaus und das Rikshospitalet, in dem Mette-Marit behandelt wird, "sorgfältig abwägen, wann wir Informationen über die Transplantation veröffentlichen, nachdem diese stattgefunden hat". Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus folge außerdem eine längere Rehabilitationsphase, in der es "grundsätzlich keine aktuellen Informationen" geben werde.

Mette-Marit leidet seit Jahren an einer chronischen Lungenfibrose, einer Erkrankung, bei der das Lungengewebe vernarbt und die Atmung zunehmend eingeschränkt wird. Der Palast hat zuletzt deutlich gemacht, dass die Erkrankung ihre Lebenserwartung stark begrenzt und die behandelnden Ärzte eine Transplantation "so schnell wie möglich" empfehlen. Sämtliche offiziellen Termine der Kronprinzessin – sowohl in Norwegen als auch im Ausland – wurden inzwischen bis auf Weiteres abgesagt.

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Norwegischer Verfassungstag bei der Kinderparade in Skaugum am 17. Mai 2026

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo

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Imago Prinzessin Mette-Marit feiert den Nationalfeiertag in Skaugum, Asker, Norwegen