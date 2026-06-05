GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki wurde Opfer häuslicher Gewalt

Vivien Blotzki teilt mit ihren Fans einen besonders schmerzhaften Teil ihrer Vergangenheit. In einem emotionalen Instagram-Post spricht die Germany's Next Topmodel-Gewinnerin von 2023 darüber, dass die Zeit rund um ihre Teilnahme an der Show für sie gleichzeitig das Schönste und das Schlimmste in ihrem Leben gewesen sei. Ohne das Format, den Umzug nach Los Angeles und eine dort gefundene enge Freundin hätte sie sich nach eigener Aussage nicht aus einer extrem belastenden, gefährlichen Situation befreien können. Vivien zeigt ein Collagen-Poster ihrer Familie, mit dem diese ihr liebevoll deutlich machte, wie stolz sie auf ihre GNTM-Teilnahme sind. Doch hinter verschlossenen Türen erlebte Vivien häusliche Gewalt: "Habe am gleichen Abend fast die Polizei rufen müssen, weil mein Ex-Freund das Poster zerreißen wollte, ich mich davor gestellt habe und er daraufhin handgreiflich wurde und mich aufs Übelste beleidigt hat."

In ihrem langen Statement erklärt sie, sie habe die vergangenen Tage und Wochen viel aufgearbeitet und sich gefragt, warum sie nie offen über diese dunkle Phase gesprochen habe. Vivien habe nicht "schwach" wirken oder undankbar erscheinen wollen, obwohl sie innerlich stark gelitten habe. Das Model berichtet auch über das abwertende Verhalten seines früheren Vorgesetzten: "Ich habe zwei Tage, bevor ich nach L.A. geflogen bin, meinen Arbeitgeber gewechselt, um meine Ausbildung nach GNTM beenden zu können. Und weil mein damaliger Chef sexistisch und misogyn war und mich beim letzten Gespräch gefragt hat, ob das 'GNTM für Dicke' sei."

Unter dem Posting zeigen viele bekannte Reality-TV-Gesichter, wie groß die Unterstützung für Vivien ist. So kommentiert etwa Cassy Cassau schlicht, aber deutlich: "Proud." Entertainer Riccardo Simonetti (33) schreibt "love you", während Dragqueen Katy Bähm (32) mit den Worten "Du hast es so verdient, Bish! Halt die Freeeeeesssseee du bist the Queen" ihre Bewunderung ausdrückt. Schon in der Vergangenheit hatte Vivien offen über persönliche Themen wie ihren Umgang mit gesellschaftlichen Schönheitsidealen und starken Gewichtsschwankungen gesprochen. Damit machte sie vielen Fans Mut, den eigenen Körper zu akzeptieren. Ihr neuer Einblick in die schwere Zeit vor und während GNTM zeigt nun auch, wie eng bei der Influencerin äußerer Erfolg und innere Kämpfe miteinander verbunden waren – und wie wichtig ihr persönliches Umfeld für ihren Weg aus der Gewalt heraus geworden ist.

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Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, Model

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Getty Images Vivien Blotzki, Model

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