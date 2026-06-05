Stipendium: Jennifer Lopez voller Stolz auf ihre Zwillinge

Jennifer Lopez (56) platzt aktuell fast vor Stolz auf ihre Zwillinge Max und Emme! In einem neuen Interview mit Extra erzählt die Sängerin, dass ihre beiden 18-jährigen Kids nicht nur kurz vor dem Highschool-Abschluss stehen, sondern auch ihren Collegetraum wahr machen. Beide Teenager haben sich an fünf Colleges beworben – und an allen fünf eine Zusage bekommen. Als wäre das nicht schon aufregend genug, verrät Jennifer außerdem, dass Max und Emme jeweils sogar ein Stipendium ergattern konnten. Die Zwillinge entstammen ihrer Ehe mit dem Sänger Marc Anthony (57), von dem Jennifer seit 2011 getrennt ist. Die beiden teilen sich das Sorgerecht.

Im Gespräch mit Extra schwärmt Jennifer davon, wie diszipliniert Max und Emme sich auf diesen Moment vorbereitet haben. "Ich bin so stolz darauf, dass sie sich Ziele gesetzt haben", erklärt sie. Ihre Zwillinge hätten seit der fünften Klasse richtig Gas gegeben. "Ich habe gesehen, wie hart sie gearbeitet haben", sagt die stolze Mama. Dabei seien die vergangenen Schuljahre nicht immer einfach gewesen. Denn beide haben ADHS und müssen daher anders lernen. Trotzdem hätten sie sich durch alle Herausforderungen gekämpft und ihre Prüfungen und Bewerbungen gemeistert. Besonders wichtig ist der Sängerin aber ein anderer Punkt: "Es ist egal, ob wir gute Noten haben, solange wir gute Menschen sind" – einen Satz, den Max und Emme fast schon wie ein Familienmantra immer wiederholen, wie Jennifer im Interview erzählt.

Wie emotional sie der bevorstehende Abschied trifft, verriet Jennifer schon vor Kurzem in der Sendung "Jimmy Kimmel Live!". Dort sprach der Moderator darauf an, dass einer ihrer Zwillinge bereits am nächsten Tag seinen Abschluss feiern sollte. "Sprich nicht darüber, sonst fangen wir an zu weinen.", erwiderte Jennifer. Auf die Frage, ob sie bei der Abschlussfeier Tränen vergießen werde, antwortete sie schlicht mit "Ja" und ergänzte, sie weine bereits seit zwei Monaten. Gleichzeitig stellte der "Office Romance"-Star klar, dass sie ihren Kindern ihren eigenen Weg lassen wolle. Selbst wenn Max und Emme unterschiedliche Colleges wählen sollten, sei das für sie in Ordnung. Wichtig sei für sie nur, dass beide glücklich sind und dorthin gehen, wo sie wirklich hinwollen.

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Getty Images Max und Emme Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

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Getty Images Marc Anthony und Jennifer Lopez im Mai 2011 in Los Angeles

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Instagram / jlo Jennifer Lopez genießt die Sonne im Garten ihres neuen Hauses