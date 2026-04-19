Arzt gibt überraschenden Einblick in Donald Trumps Ernährung

Was isst und trinkt eigentlich der mächtigste Mann der Welt? Mehmet Oz, Leiter des Centers for Medicare & Medicaid Services und in den USA vor allem als TV-Arzt bekannt, hat jetzt im Podcast "Triggered" von Donald Trump (79) Junior überraschende Details über die Ernährungsgewohnheiten von US-Präsident Donald Trump ausgeplaudert. Demnach beginnen Donalds Mahlzeiten offenbar nicht gerade mit gesunden Lebensmitteln: "Er fängt zuerst mit Schokoriegeln an", berichtete Mehmet. Anschließend drücke der Präsident im Oval Office einen eigens dafür installierten roten Knopf – woraufhin eine Diät-Cola geliefert wird.

Das Kuriose: Donald trinke Diät-Cola nicht nur zum Vergnügen, sondern glaube an ihre gesundheitliche Wirkung. Seine Begründung, die Mehmet im Podcast wiedergab: "Dein Vater behauptet, dass Diät-Cola gut für ihn ist, weil sie Gras abtötet, wenn man sie darübergießt – und deshalb müsse sie auch Krebszellen im Körper abtöten." Der Arzt kommentierte trocken: "Ich werde das besser gar nicht kommentieren." Ähnliches erlebte er an Bord der Air Force One: Auf dem Schreibtisch des Präsidenten stand eine Flasche Fanta. Auf Mehmets ungläubigen Blick soll Donald gegrinst und gesagt haben: "Weißt du, das Zeug ist gut für mich. Es tötet Krebszellen. Der Saft ist frisch gepresst. Wie schlimm kann das also sein?" Donald Junior verteidigte die Ernährung seines Vaters und verwies auf dessen "Energielevel, Erinnerungsvermögen und Ausdauer" – sein Vater liege damit "vielleicht gar nicht so falsch".

Donalds Ernährung und sein Gesundheitszustand sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Der 79-Jährige soll nach Angaben seines Sohnes Zeit seines Lebens weder Alkohol noch Drogen konsumiert haben – den Cola-Knopf im Oval Office und eine große Schale mit Süßigkeiten bezeichne er scherzhaft als seinen "Alkohol". Zuletzt stand der Präsident auch wegen anderer Themen im Fokus: Seine ehemalige Pressesprecherin Stephanie Grisham hatte sich öffentlich besorgt über seinen mentalen Zustand geäußert und den Kongress zum Handeln aufgefordert.

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