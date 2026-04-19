Jennie Garth kämpfte mit enormer Wut nach Luke Perrys Tod

Jennie Garth (54) hat sich nun offen über die schwierige Zeit nach dem Tod ihres Beverly Hills, 90210-Kollegen Luke Perry (†52) geäußert. In ihrer neuen Autobiografie "I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention" schildert die Schauspielerin, wie sie 2019 die Nachricht vom Tod ihres Co-Stars erhalten hatte. Lukes Manager Steve Himber hatte sie damals angerufen, um ihr von dem Schlaganfall zu berichten, dem er im Alter von 52 Jahren erlegen war. Jennie beschreibt den Moment als einen Zustand völliger Betäubung und tiefen Schocks, aus dem sie sich kaum befreien konnte.

Die schreckliche Nachricht habe sie wie ein Schlag getroffen, schreibt sie in dem Buch: "Die Worte hingen schwer und unwirklich in der Luft. Ich war wie betäubt. Mir verschlug es die Sprache. Mein ganzer Körper wurde kalt, als wäre mir das Blut schlagartig aus dem Leib gewichen. Meine Brust schnürte sich zu und ich bekam keine Luft mehr." Statt zur großen Hollywood-Gedenkfeier zu gehen, entschied sich Jennie für ein privates Treffen bei ihrer Kollegin Gabrielle Carteris. Obwohl es ihr einerseits Trost spendete, alte Wegbegleiter aus Cast und Crew zu sehen, spürte sie gleichzeitig eine starke innere Wut. "Ich erinnere mich, dass ich nicht wirklich anwesend war – eine Art Dissoziation als Schutz. Ich blieb nicht lange. Ein Gefühl von Wut stieg in mir auf, dem ich entfliehen wollte", beschreibt sie die Situation. Bis heute ringt sie damit, ihren Platz in der Trauer um Luke zu finden, und habe "ihre Beziehung zu ihm in eine Schachtel gepackt und tief in sich vergraben" – und wolle diese niemals öffnen.

Jennie und Luke hatten während der gemeinsamen Zeit am Set von "Beverly Hills, 90210" eine besondere Bindung aufgebaut. In dem Buch berichtet sie, dass sie sich seinerzeit in ihren Kollegen verliebt habe: "Als Kelly sich in Dylan verliebte, verliebte ich mich in Luke." Gegenüber People erklärte sie rückblickend: "Ich glaube wirklich, dass er meine erste große Liebe war. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich: Du warst wie jedes andere Mädchen auf der Welt. Alle stellten ihn sich als ihre erste große Liebe vor."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennie Garth und Luke Perry, 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Perry und Jennie Garth bei Hallmark Channels TCA Winter Tour Evening Gala 2011 in Pasadena

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennie Garth, Schauspielerin