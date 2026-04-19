Goldie Hawn enthüllt sechs Worte, die ihre Karriere prägten

Goldie Hawn (80) blickt mit viel Wärme auf den Moment zurück, der ihr Leben veränderte: Bei der Premiere der Doku "Sock It To Me: The Legend of George Schlatter" in Los Angeles sprach die Schauspielerin mit E! News über ihren alten Freund George Schlatter, den Schöpfer der Comedyshow "Rowan & Martin's Laugh-In". Dort feierte Goldie damals ihren großen Durchbruch – und George war es auch, der sie mit nur sechs Worten in ihrer Karriere bestärkte. An der Seite anderer Stars der Kultsendung erinnerte sich Goldie daran, wie sehr George sie von Anfang an verstand und ihr erlaubte, einfach sie selbst zu sein.

Goldie erzählte, dass es während der Aufnahmen zu "Laugh-In" zu einem Patzer kam: Sie habe sich versprochen, angefangen zu lachen und die Szene abbrechen wollen. "Ich lache, wenn ich einen Fehler mache", erklärte sie im Interview. Also habe sie George gebeten: "George, ich würde das gerne noch mal machen." Doch der Produzent blieb bei ihrer ersten, unbeabsichtigt komischen Version und antwortete laut Goldie nur: "Nein Goldie, das war genau richtig." Dieser Satz sei für sie der Startschuss gewesen. Heute, Jahrzehnte später, schwärmt sie noch immer von der Atmosphäre am Set: Es habe sich angefühlt, als stünde sie mit lauter vertrauten Menschen im Chor, ständig lachend, fast wie bei einer Spielstunde auf der Arbeit.

Auch in der nächsten Generation spielt dieses besondere Miteinander eine große Rolle. Goldies Tochter Kate Hudson (47) verriet im Interview mit E! News, dass sie am liebsten einmal gemeinsam mit ihrer berühmten Patchworkfamilie vor der Kamera stehen würde – mit Goldie, Langzeitpartner Kurt Russell (75), ihrem Bruder Oliver Hudson (49) sowie ihren Stiefbrüdern Wyatt und Boston Russell. "Meine Mom und ich haben darüber gesprochen", erzählte Kate und betonte, wie kostbar gemeinsame Zeit mit der Familie für sie sei. Sie fände es "wahnsinnig toll", mit ihrer Mutter zusammenzuarbeiten, auch wenn sie selbst meint, dass es vielleicht nie dazu kommen wird. Die Hawn-Hudson-Russell-Familie ist seit Jahrzehnten eng mit dem Filmgeschäft verbunden, teilt damit nicht nur eine Leidenschaft, sondern auch ein tiefes Verständnis für das Leben im Rampenlicht – geprägt von Momenten wie jenen, die Goldie mit George Schlatter erlebte.

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Getty Images Goldie Hawn bei den Oscars 2025

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Getty Images Goldie Hawn, Filmstar

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Getty Images Goldie Hawn und Kate Hudson im November 2021