Jenelle Evans' Sohn Jace ist in Psychiatrie "sehr glücklich"

Rund einen Monat nach dem Vorfall, bei dem ihr 16-jähriger Sohn Jace (16) eine Schusswaffe auf seine Großmutter Barbara Evans richtete, meldet sich Jenelle Evans (34) mit neuen Details zu seinem Verbleib. Die Reality-Bekanntheit war zuletzt auffällig still in den sozialen Medien, doch haben sich in der Zwischenzeit einige Dinge zum Positiven verändert, wie sie jetzt verrät. In einer aktuellen Folge des Podcasts "La Femme Talk" mit Moderatorin Dr. Rachel Mason gibt sie erstmals ein Update zu Jace und erklärt, wie gut es ihm seit seiner Einweisung in die Psychiatrie ergangen ist.

"Ich habe online geschwiegen, aber hinter den Kulissen habe ich tatsächlich Hilfe für meinen Sohn organisiert", sagte Jenelle im Podcast. "Er ist an einem sicheren Ort mit einem ganzheitlichen Ansatz und er ist gerade sehr glücklich." Jace' Gesundheit stehe dort im Fokus – und das sei das Wichtigste, so die Dreifachmutter. An ihre Fans, die ihre Stille als Gleichgültigkeit deuteten, richtete Jenelle klare Worte: Bereits Ende März hatte sie in einem TikTok-Video gefordert, dass alle einen Schritt zurücktreten sollen. "Bitte gebt uns etwas Luft zum Atmen", appellierte sie damals an neugierige Follower, die sie immer wieder mit Nachrichten bombardierten.

Jenelle ist neben Jace auch Mutter von Kaiser, 11, und Ensley, 9. Fans der Show Teen Mom ist sie seit Jahren bekannt. Besonders das Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter Barbara war über die Jahre hinweg ein zentrales Thema der Sendung – Barbara übernahm die Vormundschaft für Jace, als Jenelle noch sehr jung war. Zu ihrem Bild in der Öffentlichkeit äußerte sich die Realitystar in dem TikTok-Clip ebenfalls deutlich: "Ich bin nicht der Bösewicht in dieser Geschichte, und ihr werdet das irgendwann selbst sehen."

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Instagram / j_evans1219 Jace und Jenelle Evans im August 2024

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Getty Images Barbara und Jenelle Evans bei den MTV VMAs, 2015

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Getty Images Jenelle Evans im Jahr 2021