Schauspieler Tyler Mane macht Brustkrebsdiagnose bekannt

Tyler Mane (59), bekannt als Sabretooth aus Deadpool & Wolverine und X-Men, hat eine erschütternde Diagnose erhalten: Der Schauspieler leidet an Brustkrebs. In einem Facebook-Video wandte sich der 59-Jährige jetzt offen an seine Fans und teilte mit, dass er bereits mit der Chemotherapie begonnen hat. Damit beleuchtet er eine Erkrankung, die bei Männern äußerst selten vorkommt. "Nur ein Prozent aller Brustkrebserkrankungen betreffen Männer", erklärte Tyler in seinem Beitrag. Auf Instagram betonte er per Videobotschaft sichtlich emotional unter Tränen: "Ich werde dem Krebs in den Arsch treten."

In dem Video sprach er ganz offen über seine erste Reaktion auf die Diagnose: "Ich gebe zu, mein erster Gedanke war, es geheim zu halten. Es ist irgendwie peinlich." Doch dann habe er erfahren, dass Männer mit der Erkrankung häufiger in einem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert werden – eben weil sie kaum thematisiert werde. Besonders hervorzuheben sei dabei die Rolle seiner Frau: "Meine Frau hat mich dazu gedrängt, den Knoten entfernen zu lassen – nur deshalb wurde es früh erkannt." Tyler beendete das Video mit einem kämpferischen Clip aus dem Chemosaal, in dem er für die Kamera den Mittelfinger hebt und "F-ck Cancer" sagt.

Der "Playing with Fire"-Star kündigte an, seinen Weg durch die Erkrankung auf seinen Social-Media-Kanälen zu dokumentieren. Damit möchte er nach eigener Aussage mehr Bewusstsein für das Thema schaffen: "Weil es kaum thematisiert wird, wird es meistens in einem späteren Stadium entdeckt und hat dann schlechtere Verläufe. Das möchte ich ändern", betonte er in dem Video. Laut Tyler, der bereits in den 1990er-Jahren als erfolgreicher Profi-Wrestler unter dem Ringnamen Big Sky bekannt war, wird etwa einer von 755 Männern im Laufe seines Lebens mit Brustkrebs diagnostiziert – und bei früher Erkennung sei die Erkrankung sehr gut behandelbar.

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Getty Images Tyler Mane bei der New Yorker Premiere von "Deadpool & Wolverine" am 22. Juli 2024.

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Getty Images Bei der Premiere von "Harry Potter and the Chamber of Secrets" in Westwood posiert Tyler Mane am roten Teppich.

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Imago John Leguizamo, John Cena, Keegan-Michael Key und Tyler Mane in einer Szene aus "Playing with Fire" (2019).

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