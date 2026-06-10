So stolz ist Eugen Lopez auf Fame Fighting International

Eugen Lopez (33) hat einen weiteren großen Schritt in seiner Karriere als Veranstalter gemacht: Sein Kampfsportformat Fame Fighting International fand vor wenigen Tagen zum allerersten Mal statt – und der Realitystar sowie Unternehmer könnte nicht stolzer darauf sein. Im Interview mit Promiflash schwärmte er von dem Event und machte deutlich, wie viel ihm dieser Meilenstein bedeutet. Die Show, die er selbst ins Leben gerufen hat, hat damit eine ganz neue Dimension erreicht.

Im Gespräch mit Promiflash erklärte Eugen, was hinter dem Konzept steckt und warum der Zeitpunkt für den internationalen Schritt so gut gewählt ist: "Das ist jetzt unser fünftes Event. Und jetzt sind wir international. Die Welt wird uns zuschauen. Das ist schon cool." Der Fokus der Veranstaltung lag auf einem Duell zwischen England und Deutschland – ein bewusst gewähltes Thema, wie Eugen verriet: "Das hier ist England gegen Deutschland, weil wir sind kurz vor der Weltmeisterschaft. Und ich fand das sehr passend. Und ich wollte uns natürlich auch auf der internationalen Bühne zeigen."

Doch Eugen hat nicht nur große Pläne, sondern auch ein großes Herz. Vor vier Monaten setzte er in seiner Heimatstadt Essen ein starkes Zeichen und spendete laut Bild über 15.000 Euro für benachteiligte Kinder und Jugendliche an der Parkschule in Altenessen. Mit dem Geld wurde ein einjähriges Basketballtraining an der Förderschule möglich gemacht. Trainiert wurden dabei nicht irgendwer, sondern Profis der ETB Miners aus der 2. Bundesliga. Insgesamt sollten 16.000 Euro zusammenkommen. Den Löwenanteil soll Eugen selbst übernommen haben.

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IMAGO / Beautiful Sports Eugen Lopez, Erfinder von Fame Fighting

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Imago Filip Pavlovic und Luis Pineda bei der Pressekonferenz vor Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena am 06.06.2026

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Imago Callum Izzard, Veranstalter Eugen Lopez und Marvin Manson bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting

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