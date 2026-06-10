Date endet in Klinik: Bachelor Sebastian Paul wurde gebissen

Ein Gruppendate der besonderen Art endete für Bachelor Sebastian Paul in der Notaufnahme. In der sechsten Folge von Die Bachelors besuchte der Realitystar gemeinsam mit den Kandidatinnen ein Hunde-Shelter. Dort schmusten sie mit Welpen und bemalten Hundehütten – eigentlich eine herzerwärmende Aktion. Doch als Sebastian zusammen mit Kandidatin Katalina einen Hund auf den Arm nehmen wollte, schnappte eines der Tiere plötzlich zu. Sebastian schrie auf, und schnell war klar: Die Wunde an seiner Hand war tief. Er musste sofort ärztlich behandelt und anschließend im Krankenhaus genäht werden.

Kandidatin Katalina machte sich im Anschluss schwere Vorwürfe. Im Einzelinterview erklärte sie: "Sebastian wurde gebissen – ich war daneben und hatte noch den anderen Hund auf dem Arm, den wir eigentlich mit zum Waschen nehmen wollten. Ich habe seine Hand gesehen, es war wirklich eine tiefe Wunde – weil ich das Tor aufgelassen habe, das war echt doof. Ich fühle mich ehrlich schlecht. Es tut mir voll leid für ihn." Sebastian selbst nahm das Ganze mit Humor und scherzte: "Es ist halb so wild, es tut nur ein bisschen weh – bis zur Hochzeit ist alles verheilt." Das geplante Einzeldate nach der Gruppenaktivität fiel durch den Vorfall allerdings aus.

Vor dem tierischen Schreckmoment gab es für Sebastian aber auch echtes Herzklopfen. In "Die Bachelors"-Folge fünf kam es beim Date am See zum ersten Kuss der Staffel: Nadja und Sebastian küssten sich in romantischer Kulisse am Wasser. Später schwärmte Nadja im Interview mit Promiflash: "Rückblickend hätte der Zeitpunkt wahrscheinlich kaum romantischer sein können." Auch die Atmosphäre sei für sie einfach "perfekt" gewesen. Nadja beschrieb den Moment als total stimmig und gefühlvoll. "Der Kuss hat sich sehr schön angefühlt. Es hat einfach gepasst und sich in dem Moment natürlich und richtig angefühlt", sagte sie.

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RTL Sebastian Paul bei "Die Bachelors"

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RTL Yana und Katalina bei "Die Bachelors"

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart