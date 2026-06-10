Naomi Watts zeigt neues Hochzeitsfoto zum Jahrestag

Naomi Watts (57) hat anlässlich ihres dritten Hochzeitstags ein neues Foto von ihrer Trauung mit Billy Crudup auf Instagram geteilt. Das Bild zeigt das Paar auf einer Holzbank im Freien – die Schauspielerin in einem weißen Spitzenkleid von Oscar de la Renta mit einem Strauß weißer Blumen in der Hand, ihr Mann Billy in einem dunkelblauen Anzug. Beide lächeln entspannt in die Kamera, während Naomi ihren Kopf an Billys Schulter lehnt und sein Arm hinter ihr liegt. "Fröhlichen Jahrestag, mein Liebster", schrieb sie schlicht dazu.

Das Jubiläum bezieht sich auf die standesamtliche Trauung des Paares in New York City im Juni 2023, bei der alles ganz spontan und bewusst ungeplant ablief. Naomi hatte damals in der Sendung "Live with Kelly and Mark" erzählt: "Nichts war geplant, weil wir es unaufgeregt halten wollten. Meine Blumen habe ich sogar beim Kiosk um die Ecke gekauft." Sie ergänzte: "Ich habe sie mit altem Band umwickelt und selbst arrangiert. Danach haben wir ein paar Freunde angerufen, und wer gerade in der Stadt war, ist einfach dazugekommen. Es war wirklich schön und ausgelassen." Im Juni 2024 folgte eine zweite Zeremonie in Mexiko.

Naomi und Billy lernten sich bereits 2009 am Broadway kennen, bevor 2017 erste Berichte über eine Liebesbeziehung kursierten. Ihren ersten gemeinsamen roten Teppich bestritt das Paar im Februar 2022 bei den Screen Actors Guild Awards. Naomi brachte jüngst auch die Flitterwochen zur Sprache: Sie und Billy reisten auf dem Orient Express von Venedig nach Paris – eine Nacht an Bord des luxuriösen Zuges, der inzwischen unter dem Namen Belmond bekannt ist. "Es war ein fantastisches Erlebnis", schwärmte die Schauspielerin gegenüber People von dem romantischen Ausflug. Naomi hat zwei Kinder mit ihrem Ex-Partner Liev Schreiber (58), Billy einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit Mary-Louise Parker.

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Instagram / naomiwatts Billy Cudrup und Naomi Watts posieren

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Imago Naomi Watts bei der New-York-Premiere von "Love Story" in der Carnegie Hall

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Getty Images Billy Crudup und Naomi Watts bei den Emmy Awards, September 2024