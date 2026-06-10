Berufungsgericht urteilt: Marius Borg Høiby kommt nicht frei

Das Berufungsgericht hat entschieden: Marius Borg Høiby (29) bleibt in Untersuchungshaft. Das Osloer Amtsgericht hatte zuvor am Montag beschlossen, den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) aus der Untersuchungshaft zu entlassen – als Begründung wurde der schwerwiegende Gesundheitszustand seiner Mutter angeführt. Die Staatsanwaltschaft legte jedoch sofort Berufung ein und beantragte, dass diese aufschiebende Wirkung bekommt. Das Berufungsgericht gab der Staatsanwaltschaft nun recht und hob die Entscheidung des Amtsgerichts auf. Das Urteil im eigentlichen Prozess gegen Marius soll laut Dagbladet am kommenden Montag, dem 15. Juni, fallen.

Der 29-Jährige sitzt seit dem Tag vor dem Prozessauftakt am 3. Februar im Osloer Gefängnis in Untersuchungshaft. Grund dafür sind neue Vorwürfe seiner ehemaligen Freundin, der sogenannten Frogner-Frau, aufgrund derer er wegen Wiederholungsgefahr inhaftiert wurde. Marius ist insgesamt in 40 Fällen angeklagt – darunter Vergewaltigung von vier Frauen im Schlaf sowie Misshandlung in engen Beziehungen. Er selbst bestreitet die schwerwiegenderen Vorwürfe, räumt aber unter anderem Körperverletzung, Verkehrsdelikte und Verstöße gegen ein Kontaktverbot ein.

Kronprinzessin Mette-Marit hatte bereits 2018 öffentlich gemacht, dass bei ihr eine Lungenfibrose diagnostiziert worden war. Seitdem hat sich ihr Zustand zunehmend verschlechtert. Jüngst hatte der Palast bekanntgegeben, dass sie nun auf der Warteliste für eine Lungentransplantation steht. Marius schilderte vor Gericht, wie schwer die Situation für ihn sei: "Ich sitze im Osloer Gefängnis und darf meine Mutter einmal pro Woche besuchen. Bei den letzten beiden Malen schlief sie auf dem Sofa, weil sie keine Energie hatte", sagte er. Er berichtete außerdem, dass er am Montag an einem ärztlichen Informationsgespräch zur Gesundheitslage seiner Mutter auf Schloss Skaugum teilnehmen konnte – zusammen mit der restlichen Familie, organisiert durch den Strafvollzug.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby in Oslo, Juni 2022

Anzeige Anzeige

Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby beim 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim, 23. Juni 2016

Anzeige Anzeige

Imago Kronprinzessin Mette-Marit bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, Mai 2026

Anzeige