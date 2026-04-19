Geheime Details geleakt: Taylor & Travis' Hochzeit in Gefahr

Die Hochzeitsvorbereitungen von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) stehen unter keinem guten Stern. Nachdem Details über das geplante Fest – darunter der mögliche Termin am 3. Juli sowie der mutmaßliche Veranstaltungsort in New York City – an die Öffentlichkeit gedrungen sind, zeigt sich die 36-Jährige zunehmend belastet. "Sie ist dafür bekannt, dass sie außerordentlich detailorientiert ist und ihr Privatleben eisern schützt. Also hat es sie zutiefst erschüttert, dass sorgfältig gehütete Pläne und persönliche Entscheidungen ans Licht gekommen sind, bevor sie dazu bereit war", so ein Insider im OK! Magazin. Nun stehe ernsthaft zur Debatte, ob zentrale Elemente der Feier grundlegend verändert werden müssten, um die Kontrolle über den Ablauf zurückzugewinnen.

Aus Taylors Umfeld heißt es, die durchgesickerten Informationen hätten ihr den Schlaf geraubt und ihr allgemeines Wohlbefinden spürbar beeinträchtigt. "Sie hat sich über die Jahre einen Ruf als außerordentlich gefasste, strategische Person aufgebaut, die ihre Karriere und ihre persönliche Geschichte fest in der Hand hat – deshalb hat es die Menschen in ihrem Umfeld wirklich überrascht, sie so unter Druck zu sehen", erklärt der Insider. Taylor empfinde das Bekanntwerden privater Details als persönlichen Vertrauensbruch. Dass ihr das ausgerechnet bei einem der bedeutendsten Momente ihres Lebens zu entgleiten droht, treffe sie auf einer Ebene, die weit über Hochzeitsplanung hinausgehe. Angesichts des Ausmaßes der Enthüllungen und des öffentlichen Interesses seien die Sicherheitsvorkehrungen für das geplante Fest deutlich verschärft worden.

Auch Travis geht das Problem aktiv an: Er soll hinter den Kulissen gezielt versuchen, den Ursprung der Leaks aufzuspüren. Denn alles, was Taylor belastet, sei für ihn Chefsache. Neben dem emotionalen Stress steht das Paar vor einem handfesten logistischen Problem: Travis' Terminkalender als NFL-Profi lässt kaum Spielraum. Berichte, dass der Tight End der Kansas City Chiefs auch in der kommenden Saison nicht zurücktreten werde, haben die ohnehin knappe Planungszeit weiter verkürzt. "Wenn sie entschlossen sind, vor den Anforderungen des Trainingslagers zu heiraten, können wichtige Entscheidungen nicht länger hinausgezögert werden – sie müssen schnell und mit Gewissheit getroffen werden", betont die Quelle.

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift im Dezember 2025 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star