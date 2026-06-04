Realitystar Matt Brown kämpfte vor Suizid mit Problemen

Matt Brown, bekannt aus der Realityshow Alaskan Bush People, ist tot. Sein Bruder Bear Brown (38) bestätigte in einem TikTok-Video, dass Matt Suizid begangen hat. Matts Leichnam wurde am Samstag aus dem Okanogan River im US-Bundesstaat Washington geborgen. Sein Bruder Bear war es, der ihn identifizierte. Familienfreund Chay Moore war ebenfalls Teil des Suchtrupps, der die Leiche aus dem Fluss zog. Gegenüber Page Six schildert er, was Matt in den letzten Wochen durchgemacht hatte: Auf den Realitystar war kurz vor seinem Tod eine ganze Reihe von Problemen gleichzeitig eingeprasselt.

Chay berichtet, dass er Matt weniger als drei Wochen vor dem Fund seiner Leiche zuletzt gesehen hatte. Damals habe Matt sowohl mit einer Trennung als auch mit einem kaputten Truck zu kämpfen gehabt. "Er konnte seinen Pickup nicht zum Laufen bringen, und das war an diesem Tag ein Teil seiner Frustration – der Truck läuft nicht, er kann nicht auf seine Reise gehen", erklärt Chay und führt weiter aus: "Er hat mit seiner Freundin Schluss gemacht. All diese Dinge haben ihn an diesem Tag gleichzeitig getroffen." Matts frühere Freundin Jamie spielte laut Moore eine entscheidende Rolle bei der Suche: "Sie hat die Suche auf dem Fluss im Grunde genommen angeführt."

Auch sein Bruder Bear wusste über die schwere Phase, die Matt durchmachte, Bescheid. Ihm zufolge kämpfte Matt bereits seit Längerem mit Alkohol- und Drogenproblemen. In seinem TikTok-Video vom Wochenende, in dem er Matts Tod bestätigte, erklärte er: "Ich dachte nicht, dass er sich selbst verletzen würde. Es sieht aus, als wäre die Verletzung selbst zugefügt." Matt und seine Familie waren zwischen 2014 und 2019 auf dem Discovery Channel in der Sendung "Alaskan Bush People" zu sehen. Die Show begleitete eine neunköpfige Familie, die abseits der Zivilisation in der Wildnis lebte.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / mattbrown511 Matt Brown lächelt

Instagram / raiv3n_br0wn Bear und Raiven Brown mit ihren Söhnen River und Cove