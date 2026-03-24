Verwehrt Jenelle Evans Jace den Kontakt zu seiner Oma?

Zwischen Jenelle Evans (34) und ihrer Mutter Barbara Evans spitzt sich die Situation weiter zu. Wie jetzt berichtet wird, soll Barbara aktuell keinen direkten Kontakt mehr zu ihrem Enkel Jace haben dürfen. Laut TMZ sei sie sogar daran gehindert, mit dem 16-Jährigen zu sprechen oder ihn in der Einrichtung zu besuchen, in der er derzeit behandelt wird. Die Reality-TV-Bekanntheit soll dagegen weiterhin Kontakt zu ihrem Sohn haben und ihn bereits besucht haben. Barbara hingegen versuche trotzdem täglich, Nähe zu halten: Sie rufe regelmäßig in der Einrichtung an und bitte das Personal, Jace auszurichten, dass sie ihn liebt und an ihn denkt.

Der Hintergrund ist dramatisch: Erst vor wenigen Wochen kam es zu einem schweren Vorfall, bei dem Jace laut Berichten mit einer Waffe gedroht haben soll. In der Folge wurde der Teenager in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Parallel tobt ein erbitterter Sorgerechtsstreit innerhalb der Familie. Barbara hatte versucht, das Sorgerecht für ihren Enkel zurückzubekommen – ein entsprechender Eilantrag wurde jedoch zunächst abgelehnt. Eine weitere Anhörung steht noch aus.

Dass sie nun offenbar komplett von Jace abgeschnitten ist, trifft die Großmutter besonders hart. Sie befürchtet, dass der Jugendliche ohne den Kontakt zu ihr zusätzlich belastet sein könnte. Auch öffentlich sorgt der Fall weiter für Aufmerksamkeit: Fans zeigen sich in den sozialen Medien gespalten. Während einige Verständnis für die Entscheidung zeigen und den Fokus auf Jaces Gesundheit legen, kritisieren andere, dass Barbara von ihrem Enkel ferngehalten wird.

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Instagram / j_evans1219 Jace und Jenelle Evans im August 2024

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Getty Images Barbara und Jenelle Evans bei den MTV VMAs, 2015

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Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, US-amerikanischer Realitystar