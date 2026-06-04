Claire Danes und Hugh Dancy: Voll verliebt auf rotem Teppich

Claire Danes (47) und Hugh Dancy (50) sorgten bei den Gotham Awards in New York für einen seltenen, dafür umso innigeren Auftritt als Paar. Auf dem roten Teppich vor der glamourösen Verleihung zeigten sich die Schauspielerin und ihr Ehemann extrem verliebt, lachten miteinander und küssten sich vor den Kameras. In dem Blitzlichtgewitter des Star-Events, über das unter anderem Daily Mail berichtet, standen Claire und Hugh damit plötzlich im Mittelpunkt – obwohl sie sich sonst eher zurückhaltend zeigen, wenn es um ihr Privatleben geht.

Für ihren großen Abend im ehrwürdigen Cipriani Wall Street setzte dabei Claire auf einen echten Hingucker-Look: Die "Homeland"-Darstellerin präsentierte sich in einem eng anliegenden, tief ausgeschnittenen Kleid in kräftigem Pink. Ihre blonden Haare trug sie offen und locker fallend, dazu kombinierte sie hohe Schuhe und funkelnde Ohrringe. Hugh hielt es klassisch und posierte in einem schwarzen Smoking mit weißem Hemd und schwarzer Fliege an der Seite seiner Frau. Später im Saal wurde es bei Claire dann etwas lässiger: Über das glamouröse Kleid warf sie sich eine braune Wildlederjacke. Neben dem Ehepaar zeigten sich auch andere Stars auf dem Teppich, darunter Kate Mara (43) im weißen Spitzenminidress an der Seite von Jamie Bell (40) und Kerry Washington (49) in einem goldenen Paillettenkleid.

Claire und Hugh, die sich 2009 das Jawort gaben, leben mit ihren drei Kindern – den Söhnen Rowan und Cyrus sowie ihrer kleinen Tochter Shay – in New York. In Podcasts wie "Good Hang" von Amy Poehler (54) oder auch "SmartLess" sprach die Schauspielerin zuletzt offen über ihre überraschende dritte Schwangerschaft und die Reaktionen ihrer Söhne darauf. Claire und Hugh genießen solch glamouröse Abende offenbar umso mehr miteinander.

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Getty Images Claire Danes und Hugh Dancy bei den Gotham Television Awards 2026 in New York

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Getty Images Claire Danes, Juni 2023

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Getty Images Claire Danes und Hugh Dancy bei den Gotham Television Awards im Cipriani Wall Street in New York City