Bachelor Tim Reitz schockiert die Frauen mit Dating-Beichte

In der fünften Folge von Die Bachelors wurde es für Tim Reitz richtig unangenehm. Vor der nächsten Nacht der Rosen mussten die beiden Bachelors Beichtzettel von sich und den Kandidatinnen vorlesen – und die Gruppe sollte erraten, wer hinter welchem Geständnis steckt. Als Sebastian Paul einen besonders pikanten Zettel vorlas – "Ich habe mich von einem Date zum nächsten Date fahren lassen" –, war die Reaktion der Frauen eindeutig: große Augen und blankes Entsetzen. Kandidatin Joeleen brachte es auf den Punkt: "Das ist ein No-go, sorry. Das geht gar nicht." Dann kam die Überraschung: Tim meldete sich als Urheber der Beichte.

Doch es blieb nicht bei dieser Enthüllung. Tim legte nach und erklärte, dass er seinem ersten Date gegenüber sogar gelogen hatte – er habe behauptet, dort wohne seine Oma, obwohl es sich tatsächlich um die Adresse seines zweiten Dates handelte. Im Einzelinterview zeigte er sich selbstkritisch: "Boah, das war schon schlimm. Das würde ich heutzutage nicht mehr machen." Auch Tims Schwester Lena, die als Maulwurf in der Gruppe unterwegs ist, zeigte sich überrascht von seinem Geständnis: "Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, das so rauszuhauen. Ich habe mich selbst gewundert, dass er so einen Move macht, weil so kenne ich ihn gar nicht." Auch Sebastian blieb die Runde nicht ohne Beichte: Er verriet, dass er im Alter von 19 Jahren die Mutter eines Klassenkameraden geküsst hat. Tim kommentierte das im Einzelinterview schlagfertig: "Entweder ist sie ganz früh Mama geworden oder Sebastian steht auf ältere Frauen."

Nicht zum ersten Mal sorgt Tim in dieser Staffel mit einem Geständnis für Aufregung unter den Kandidatinnen. Zuletzt verriet er, dass er seit drei Jahren nicht alleine wohnt, sondern mit seinem besten Freund in einer WG lebt. Vor allem Joeleen malte sich im Einzelinterview das volle Klischee aus: "Mein typisches Bild von einer Männer-WG ist eine Dreizimmerwohnung, maximal 50 Quadratmeter, alles im Chaos, überall Geschirr, Pizzakartons und Fliegen." Tim nahm die Diskussion mit Humor und sagte: "Scheinbar ist das in der Villa heiß diskutiert worden, dass ich mit 35 als Geschäftsführer noch in einer WG lebe." Doch Tim stellte auch klar, dass das kein Dauerzustand sein sollte: "Nein, ich will nicht mein Leben lang nur mit meinem besten Freund zusammenwohnen."

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RTL Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"

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RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026