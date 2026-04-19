Jesy Nelson entfacht Spekulationen über neue Beziehung

Rund drei Monate nach ihrer Trennung von Zion Foster sorgt Jesy Nelson (34) nun für neue Liebesgerüchte. Die Sängerin teilte kürzlich in ihrer Instagram-Story ein Foto, das sie in einer Bar zeigt – offenbar bei einem gemütlichen Cocktailabend. Auf dem Bild ist die Hand eines Mannes zu sehen, der einen Drink hält, während Jesy daneben sitzt und selbst ein Glas in der Hand hält. Wer der mysteriöse Begleiter der 34-Jährigen ist, ließ sie dabei offen – weitere Informationen gab sie in dem Post nicht preis. Bereits zuvor hatte sie sich an dem Tag beim Padel-Spielen gezeigt.

Die Trennung von Zion war im Januar bekannt geworden. Die beiden hatten gut vier Jahre lang eine Beziehung geführt. Einer Quelle gegenüber The Sun zufolge stehen beide nach wie vor in gutem Kontakt und konzentrieren sich gemeinsam auf ihre Kinder: "Ihre Priorität ist weiterhin das Wohlbefinden ihrer Töchter. Sie sind vollständig vereint in der gemeinsamen Elternschaft." Jesy und Zion sind Eltern von Zwillingstöchtern namens Ocean Jade und Story Monroe. Die Mädchen wurden kurz vor der Trennung mit spinaler Muskelatrophie Typ 1 diagnostiziert, einer seltenen genetischen Erkrankung, die zu Muskelschwund führt. Seitdem setzt sich Jesy dafür ein, dass alle Neugeborenen in England bei der Geburt auf SMA getestet werden, da eine frühzeitige Behandlung die Muskelentwicklung deutlich verbessern kann.

Jesys Schwangerschaft war bereits von Komplikationen begleitet gewesen. Während der Schwangerschaft hatte sie erfahren, dass ihre Töchter eineiige Zwillinge sind, die sich eine Plazenta teilten und am fetofetalen Transfusionssyndrom litten, einer seltenen Erkrankung. Die Mädchen kamen gesund zur Welt, doch rund sechs Monate später folgte die SMA-Diagnose. Auch Zion hat sich öffentlich zu den Erfahrungen geäußert – er teilte kurz nach der Trennung ein selbst verfasstes Gedicht, in dem er die tägliche Realität mit den Mädchen beschrieb und Jesy gleichzeitig als Mutter würdigte. "Jesy auf eine riesige Schwachstelle in unserem Gesundheitssystem aufmerksam zu machen, ist die Definition einer Superfrau", schrieb er dazu auf Social Media.

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Getty Images Jesy Nelson, Sängerin

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Instagram / jesynelson Jesy Nelson, April 2026

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Instagram / jesynelson Jesy Nelson mit ihren Zwillingen und Zion Foster im Mai 2025