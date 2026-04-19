Jesy Nelsons Auto wurde gestohlen: Equipment für Töchter weg

Jesy Nelson (34) wendet sich in einer verzweifelten Nachricht an ihre Fans: Ihr schwarzer Defender wurde in den frühen Morgenstunden von der Einfahrt ihres Hauses gestohlen – und mit ihm dringend benötigtes Krankenhausequipment für ihre elf Monate alten Zwillingstöchter Ocean und Story. Die Sängerin wandte sich auf Instagram an ihre Follower und bat um Mithilfe bei der Suche. "Wenn jemand einen schwarzen Defender mit dem Kennzeichen JJ73SSY sieht, bitte schreibt mir eine DM oder kontaktiert die Polizei. Ich habe so viel Krankenhausequipment meiner Mädchen darin, das dringend gebraucht wird", schrieb sie auf der Plattform.

Der Diebstahl traf Jesy in einer ohnehin schwierigen Zeit. Die ehemalige Little Mix-Sängerin versorgt ihre Töchter täglich mit medizinischen Hilfsmitteln, da bei beiden im Januar Spinale Muskelatrophie Typ 1 diagnostiziert wurde – eine seltene und schwere Muskelerkrankung. Die Pflege der Zwillinge sei eine "emotionale Achterbahnfahrt". Gegenüber Jamie Laing (37) in dessen Podcast "Great Company" sprach sie offen darüber, wie intensiv der Alltag mit den Mädchen ist: "Jeden Tag ist so viel los – ich kann darüber reden, aber ich werde nie erklären können, wie intensiv es ist, bis man es sieht."

Jesy kämpft seit der Diagnose ihrer Töchter nicht nur im Privaten, sondern auch öffentlich für eine Verbesserung der medizinischen Versorgung. Sie setzt sich dafür ein, dass künftig bei allen Neugeborenen getestet werde, da eine zu späte Diagnose dazu führte, dass Ocean und Story nie werden laufen können. Zuletzt erzielte sie dabei einen Teilerfolg: Gesundheitsminister Wes Streeting kündigte an, dass ab Oktober 2026 rund 400.000 Babys in England auf SMA getestet werden sollen. Außerdem hat eine von Jesys Fans unterstützte Petition mit über 100.000 Unterschriften den Einzug in das britische Parlament geschafft. "Das geht auf euch zurück, also vielen, vielen Dank", richtete sich die Sängerin an ihre Community.

Anzeige Anzeige

Instagram / jesynelson Jesy Nelson schiebt den Kinderwagen mit ihren Zwillingen, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesy Nelson beim Capital Jingle Bell Ball im The O2 Arena in London, 11. Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / jesynelson Jesy Nelsons Zwillinge im Krankenhaus, 2026