Jesy Nelson gibt Einblick in Behandlung ihrer Zwillingsbabys

Jesy Nelson (34) hat ihren Followern einen Einblick in den Krankenhausbesuch ihrer neun Monate alten Zwillingstöchter Ocean Jade und Story Monroe gegeben. Die beiden Mädchen werden derzeit im renommierten Great Ormond Street Hospital in London behandelt, nachdem bei ihnen Anfang des Jahres spinale Muskelatrophie Typ 1 diagnostiziert wurde. Auf Bildern, die die ehemalige Little Mix-Sängerin in ihrer Instagram-Story teilte, sind die Babys mit Beinschienen zu sehen, während sie gemeinsam auf einem Bett liegen. "Ihre kleinen Schienen", kommentierte Jesy die Aufnahmen. In einem Video zeigte sie zudem einen süßen Moment zwischen den Schwestern, in dem eine der beiden der anderen den Schnuller wegnahm – was ihre Mutter zum Lachen brachte.

Die Schienen sind notwendig, weil die Füße der Zwillinge nach innen zeigen und begradigt werden müssen, wie die Musikerin in einem weiteren Statement erklärte. "Heute musste ich die Schienen der Mädchen abholen, weil ihre Füße nach innen zeigen und sie flach sein müssen. Das hat mich wirklich traurig gemacht", gestand sie. Die Besuche im Krankenhaus bezeichnete Jesy dennoch als "lehrreiche Erfahrung". Spinale Muskelatrophie ist eine seltene genetische Erkrankung, die die Muskeln fortschreitend schwächt. Der Typ 1, an dem Ocean Jade und Story Monroe leiden, ist die schwerste Form und hat unbehandelt eine Lebenserwartung von weniger als zwei Jahren.

Seit der Diagnose ihrer Töchter kämpft Jesy öffentlich dafür, dass SMA1 in die Routineuntersuchungen für Neugeborene im britischen Gesundheitssystem NHS aufgenommen wird. Ihre Petition hat mittlerweile mehr als 100.000 Unterschriften erreicht, was bedeutet, dass das Thema im britischen Parlament debattiert werden muss. "Ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin, dass dieser Moment gerade passiert ist", zeigte sich die Sängerin überwältigt. Schottland hat SMA1 inzwischen in seine Tests für Neugeborene aufgenommen – eine Entscheidung, die bei Jesy gemischte Gefühle auslöste. "Mein Herz fühlt sich heute sehr schwer an. Es ist ein sehr bittersüßer Moment zu wissen, dass Schottland die erste britische Nation geworden ist, die Babys auf SMA testet", schrieb sie und fügte hinzu, dass das Leben ihrer Töchter anders aussehen könnte, wenn dieser Test in England bereits verfügbar gewesen wäre.

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Instagram / jesynelson Jesy Nelson mit ihren Zwillingen und Zion Foster im Mai 2025

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Instagram / jesynelson Jesy Nelsons Zwillinge im Krankenhaus, 2026

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Instagram / jesynelson Jesy Nelson schiebt den Kinderwagen mit ihren Zwillingen, 2025