Buch beendete wilde Ehe von Carmen Electra und Dennis Rodman

Carmen Electra (54) hat jetzt offen über das turbulente Kapitel ihrer Ehe mit NBA-Legende Dennis Rodman (65) gesprochen. Im Podcast "Legally Goff" gewährte die Schauspielerin einen ungewöhnlich ehrlichen Einblick in ihre damalige Beziehung, die sie als "schwierig" beschrieb – aber auch als echte, tiefe Liebe. "Es war echte Liebe. Es war keine erfundene Geschichte. Es war kein Publicity-Stunt. Es war echte Liebe. Und weißt du, es ist traurig, aber es musste enden", beteuerte sie in dem Gespräch. Die beiden hatten 1998 geheiratet, nur um neun Tage später einen Annullierungsantrag zu stellen. Nach einer kurzen Versöhnung folgte 1999 die endgültige Trennung.

Was die Beziehung letztendlich zum Scheitern brachte, war vor allem das exzessive Feiern in Dennis' Umfeld. Carmen schilderte, dass der ständige Party- und Alkoholkonsum ihr körperlich wie seelisch zusetzte. "Ich stand vor dem Spiegel und erkannte mich nicht mehr wieder. Ich hatte Tränensäcke, mein Gesicht war aufgedunsen. Und ich war in meinen Zwanzigern", erklärte sie im Podcast. Den entscheidenden Anstoß zur Trennung gab ihr schließlich ein Selbsthilfebuch, das ihr eine Freundin geschenkt hatte. Das Buch motivierte sie dazu, sich weitere Lektüre zu besorgen und letztlich die Reißleine zu ziehen: "Ich dachte nur: Ich muss weg von ihm, denn was soll dabei schon Gutes herauskommen?"

Dennis war laut Carmen stets "der Rattenfänger der Party" – alle folgten ihm, und das gemeinsame Leben war geprägt von Ausgelassenheit, aber auch von Chaos. "Wir haben viel Spaß zusammen gehabt. Das war mein liebster Teil daran, Zeit mit Dennis zu verbringen", erinnerte sie sich. Nach der Trennung fand Carmen in Gitarrist Dave Navarro (58) einen neuen Partner. Die beiden heirateten 2003 und ließen ihre Beziehung sogar in der MTV-Realityshow "Till Death Do Us Part: Carmen and Dave" dokumentieren, bevor sie sich 2006 trennten und die Scheidung 2007 abgeschlossen wurde.

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Carmen Electra und Dennis Rodman, 1999

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IMAGO / Future Image Carmen Electra, Juli 2025

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Getty Images Carmen Electra und Dennis Rodman