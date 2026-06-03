Nach Dan-Trennung zeigt Jacqueline Jossa ihr neues Ich

Während ihr Ex-Mann Dan Osborne zuletzt dabei gesehen wurde, wie er seine Habseligkeiten aus dem gemeinsamen Familienhaus in Essex räumte, präsentiert sich Jacqueline Jossa auf Social Media von ihrer strahlendsten Seite. Die 33-jährige Schauspielerin, bekannt aus der britischen Seifenoper "EastEnders", postet derzeit eine Reihe fröhlicher und selbstbewusster Fotos – und erntet dafür jede Menge Zuspruch. "Wow, du siehst so wunderschön aus", schrieb ein Bewunderer unter ihre Bilder, ein anderer kommentierte schlicht: "Umwerfend." Laut Mirror soll der Zuspruch ihr Selbstwertgefühl deutlich gestärkt haben.

Einem Insider zufolge "genießt" Jacqueline die Aufmerksamkeit, die ihr aktuell entgegengebracht wird. "Sie hat ein Stück ihres Selbstwertgefühls zurückgewonnen und fühlt sich viel selbstbewusster. Sie setzt auf Selfcare und fühlt sich großartig", so die Quelle gegenüber Mirror. Auch Sport spielt dabei eine große Rolle – die Schauspielerin soll wieder regelmäßig ins Fitnessstudio gehen. Zuletzt nahm sie außerdem an einem 5-Kilometer-Lauf teil und schrieb dazu auf Instagram: "Wir haben den ganzen Weg gekichert." Obwohl es ihr laut der Quelle trotzdem nicht leichtfällt zu sehen, wie Dan mit seinem Leben weitermacht – er soll inzwischen mit dem brasilianischen Bikinigirl Etila Santiago in Verbindung gebracht werden –, blickt sie nach vorne. "Es gibt keinen Weg zurück. Sie hat versucht, die Beziehung zum Funktionieren zu bringen, aber es gab Vertrauensprobleme", so der Insider.

Jacqueline und Dan hatten 2017 geheiratet und gemeinsam zwei Töchter bekommen. Über Jahre hinweg wurde ihre Beziehung immer wieder von Krisengerüchten begleitet. Laut The Sun sollen die beiden bereits im März entschieden haben, ihre Trennung endgültig zu machen. Im Mittelpunkt stünden für beide vor allem ihre Kinder. Abseits ihres Privatlebens ist Jacqueline nicht nur als Serienstar gefragt, sondern betreibt auch ihre eigene Performing-Arts-Schule in Bexleyheath, südöstlich von London. Im Moment scheint für die Darstellerin aber vor allem eines zu zählen: Zeit mit ihren Mädchen, Bewegung und ein klarer Neustart im eigenen Leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacqueline Jossa, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

ActionPress Dan Osborne und Jecqueline Jossa, Juli 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacqueline Jossa und Dan Osborne mit ihren Kindern, Dezember 2024