Shia LaBeouf entgeht dem Gefängnis nach Mardi-Gras-Prügelei

Shia LaBeouf (39) muss nicht ins Gefängnis. Der Schauspieler erschien am Mittwoch vor Gericht und akzeptierte nach dem Ärger rund um die Mardi-Gras-Feierlichkeiten einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Wie unter anderem TMZ berichtet, bekannte sich Shia schuldig, den öffentlichen Frieden gestört zu haben, indem er betrunken in der Öffentlichkeit erschien. Im Gegenzug dafür, dass der Schauspieler in diesem geringeren Anklagepunkt seine Schuld eingestand, wurden die ursprünglich erhobenen Vorwürfe wegen einfacher Körperverletzung fallengelassen. Damit entgeht der Hollywoodstar einem Prozess und auch einer möglichen Haftstrafe.

Auslöser des Falls war eine heftige Auseinandersetzung vor einer Bar im historischen French Quarter, bei der der Schauspieler laut Polizeibericht zwei Männer geschlagen haben soll. Augenzeugen griffen offenbar ein und hielten Shia bis zum Eintreffen der Beamten fest. Aufnahmen, die TMZ veröffentlichte, zeigen den Hollywoodstar nach der Eskalation barfuß und oberkörperfrei auf der Straße, während Sanitäter ihn versorgen. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht und danach ins Gefängnis eingeliefert. Durch das nun geschlossene Abkommen mit der Staatsanwaltschaft bleibt ihm ein Prozess wegen der ursprünglichen, schwereren Vorwürfe erspart.

Für Shia ist der Mardi-Gras-Vorfall nicht die erste Begegnung mit der Justiz. Der 1986 geborene Schauspieler, der vor allem durch die "Transformers"-Filmreihe bekannt wurde, hat in der Vergangenheit mehrfach wegen verschiedener Vorfälle und mit seinen Alkoholproblemen für Schlagzeilen gesorgt. In Interviews sprach er bereits häufiger offen über seine persönlichen Kämpfe und Versuche, sein Leben zu ordnen. Gegenüber dem Magazin Variety hatte der Schauspieler eingeräumt, dass er an sich arbeiten müsse und Verantwortung für sein Verhalten übernehmen wolle. Shia zog sich dafür bereits phasenweise aus der Öffentlichkeit zurück, um sich nach eigenen Angaben auf seine persönlichen und spirituellen Belange zu konzentrieren. Der Vorfall in New Orleans rückte ihn nun erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Durch den Deal mit der Staatsanwaltschaft konnte er das Strafverfahren jedoch beenden – und hat jetzt die Möglichkeit, in Freiheit weiter an sich zu arbeiten.

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Imago Schauspieler Shia LaBeouf im Mai 2025 in Cannes

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Getty Images Shia LaBeouf im Oktober 2019

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Getty Images Shia LaBeouf im November 2019