Wenn er Kandidat wäre: Bill Kaulitz hätte Sex mit Bachelors

Bill Kaulitz (36) hat sein Herz offenbar gleich an zwei Männer verloren, und zwar an die aktuellen Bachelors der neuen Staffel. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", den der Tokio Hotel-Sänger gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) betreibt, schwärmte er jetzt in höchsten Tönen von Tim Reitz und Sebastian Paul. "Die beiden sehen eigentlich aus wie KI-Männer. Die sind so wunderschön", staunte er über die beiden Rosenkavaliere. "Die sind beide so charmant und so sweet", legte er noch nach.

Tom ließ dabei kein gutes Haar an den Vorlieben seines Bruders. "Also du hast einen komischen Geschmack", neckte er ihn. Doch Bill ließ sich davon nicht beirren und spann seine Fantasien munter weiter. Wen er von den beiden bevorzugen würde, konnte er allerdings nicht entscheiden – und präsentierte kurzerhand eine verschmitzte Lösung. "Wenn ich jetzt Kandidatin wäre, würde ich mit beiden schlafen müssen", scherzte er im Podcast. "Ich würde sagen: 'Bitte, ihr müsst mich beide einmal vögeln'", fügte er lachend hinzu. Toms Reaktion darauf war kurz und trocken: "Das würden die nicht wollen."

Neben dem Bachelor-Schwärmen sprach Bill auch über seinen mysteriösen Cowboy-Flirt, der ihn rund um den Jahreswechsel beschäftigt hatte. Den Mann, den er nach einer ausgiebigen Knutscherei auf einer Jacht-Party an Silvester kennengelernt hatte und der ihn sogar mit zu einer Hochzeit nahm, hat er inzwischen etwas aus den Augen verloren. Gelegentlich schreiben die beiden noch miteinander. Körperlich seien die Dinge bislang aber nicht über ausgiebiges Küssen hinausgegangen – etwas, das Bill selbst als ungewöhnlich für sich beschreibt. "Ich müsste halt jetzt auch mal mit ihm schlafen", gab er offen zu.

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IMAGO / ABACAPRESS, Instagram / tim.rtz, Instagram / beatseb Collage: Bill Kaulitz, Tim Reitz und Sebastian Paul

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RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026