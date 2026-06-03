"Nicht nur fürs Geld": Darum liebt Serkan Yavuz Realityshows

Serkan Yavuz (33) hat in seinem Podcast "unREAL" offen darüber gesprochen, warum ihn Realityshows bis heute so sehr reizen. Anlass war das Finale von "The Hunt", in dem er als Gewinner hervorging. Serkan machte deutlich, dass ihn an derartigen Formaten nicht nur ein möglicher Gewinn lockt, sondern vor allem das Gefühl, sich in einem Wettbewerb zu beweisen: "Ich habe schon ein paar Shows gewonnen. Aber egal wie oft du gewinnst, es ist jedes Mal ein fuckinggeiles Gefühl und ein anderes geiles Gefühl. Es ist unbeschreiblich nice."

Damit stellte der Social-Media-Star klar, dass für ihn nicht allein das Preisgeld im Mittelpunkt steht. Serkan betonte: "Deswegen mache ich das, weil ich mit purer Freude spiele und mit purer Überzeugung." Doch auch seine Liebsten seien Motivation. "Ich mache dann auch immer etwas Gutes, lade meine Familie zu irgendwas ein und das bringt mir dann noch mehr Freude, dass ich dann so doppelt etwas gewonnen habe", behauptete der Vater von zwei Töchtern im Podcast.

Wie sehr Serkan trotz der Trennung von Samira Yavuz (32) für seine Familie da ist, machte seine Ex erst vor wenigen Tagen deutlich. In einer Instagram-Fragerunde gab Samira ihren Fans einen ungewohnt offenen Einblick in das neue Familienleben. Sogar ein gemeinsamer Urlaub mit Serkan und den beiden Töchtern sei für sie denkbar. "Ja, das ist absolut eine Option für mich. Ich liebe es auch, mit Serkan und den Kids zusammen was zu erleben", schrieb sie und betonte: "Zum einen, weil wir beide die Eltern sind, zum anderen, weil er ein wirklich guter Papa ist."

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Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, 09.04.2024

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ProSieben, Joyn Serkan Yavuz in "The Hunt"

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Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025