"Bauer sucht Frau International"-Andreas schickt Hofdame weg

Ein Hoffest sollte die Stimmung auf dem Hof von Mutterkuhhalter Andreas heben – doch der gemütliche Abend endete für seine beiden Hofdamen Katarina und Jasmin in einem handfesten Streit. Bei Bauer sucht Frau International zeigte die 43-jährige Katarina ihre Begeisterung so offen, dass sich ihre Konkurrentin Jasmin übergangen fühlte. Die 41-Jährige platzte schließlich regelrecht und machte Andreas unmissverständlich ihre Meinung klar. "Es kam zum Zickendrama", fasst Jasmin den Abend zusammen. Andreas selbst nennt es nüchtern: "Da hat es ein bisschen Zickenkrieg gegeben."

Am nächsten Morgen forderten beide Frauen von dem 46-jährigen Landwirt endlich eine klare Ansage. Jasmin ließ dabei nicht locker und wollte wissen, wie Andreas wirklich zu ihr steht. Der Bauer fasste sich also ein Herz und entschied sich für Katarina. Für Jasmin ein großer Schock: "Ich bin richtig verletzt, ich habe das überhaupt nicht kommen sehen, weil es hat alles darauf hingedeutet, dass da mehr zwischen uns ist." Sie deutete die Entscheidung als "Kurzschlussreaktion von Andreas". Katarina hingegen hatte bis kurz vor der Verkündung gezittert und Angst gehabt, der Bauer könne die falsche Wahl treffen. Als Andreas ihr die Neuigkeit überbrachte, brach sie in Freudentränen aus: "Ein Traum ist wahr geworden."

Dass es auf Andreas' Hof immer wieder zu Spannungen gekommen war, hatte sich zuvor bereits angedeutet. Katarina war schon früh kaum in der Lage, ihre Gefühle zu verbergen, und sprach offen davon, sich ein Leben an der Seite des Bauern vorstellen zu können – ein Tempo, das Andreas nachdenklich gestimmt hatte. "Ich denke halt, wenn jemand die Gefühle sofort so deutlich zeigen kann, kommt mir das ein bisschen – nicht komisch vor, aber ein bisschen überstürzt", erklärte er in den vergangenen Folgen.

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RTL Andreas, Katarina und Jasmin, "Bauer sucht Frau International" 2026

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