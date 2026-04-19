Kevin Schäfer würde gern bei "Beauty & The Nerd" mitmachen

Kevin Schäfer hat bereits in zahlreichen Reality-TV-Formaten mitgewirkt – doch ein ganz bestimmtes Showkonzept hat es dem Realitystar schon seit Langem angetan. Im Interview mit Promiflash verriet er jetzt, welche Sendung ganz oben auf seiner Wunschliste steht: Er würde sehr gerne bei Beauty & The Nerd mitmachen. Dabei geht es ihm nicht nur um den Spaßfaktor, sondern auch um ein Anliegen, das ihm persönlich wichtig ist.

"Ich würde tatsächlich gern bei 'Beauty & The Nerd' mitmachen, bei dem ich schon immer mitmachen wollte", betonte Kevin im Interview. Ihm liegt dabei besonders die Sichtbarkeit der LGBTQ+-Community am Herzen. "Ich finde, auch Personen aus der LGBTQ+-Szene sollten sich einfach ein bisschen integrieren, es wird jetzt mal Zeit", erklärte er weiter. Für ihn ist das Format also auch eine Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen und Menschen aus der queeren Community stärker in der Sendung zu repräsentieren.

"Beauty & The Nerd" ist ein bekanntes Fernsehformat, bei dem extrovertierte Schönheiten und zurückhaltende Einzelgänger mit speziellen Interessen in Teams zusammengebracht werden. In der Show müssen sie dann gemeinsam verschiedene Herausforderungen meistern. Das Realityformat läuft in Deutschland auf ProSieben und hat in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut. Kevin ist im Reality-TV kein unbekanntes Gesicht und hat sich durch seine Auftritte in verschiedenen Produktionen bereits eine eigene Fanbasis erarbeitet.

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Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025

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Imago / Oliver Langel Realitystar Kevin Schäfer im Mai 2025 in Wuppertal

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"Beauty & The Nerd"/Joyn / ProSieben Die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten von Staffel sechs