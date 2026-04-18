Kevin Schäfer kommt nach "Horrornacht" zu den Reality Awards

Trotz einer Nacht voller Strapazen hat Realitystar Kevin Schäfer es zu den Reality Awards geschafft. Auf dem roten Teppich des Events traf sich die Realityprominenz – und Kevin war mittendrin, obwohl er sich eigentlich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Denn nur wenige Stunden zuvor war er nach einem langen Aufenthalt in Thailand wieder in Deutschland gelandet. Im Gespräch mit Promiflash wirkte er sichtlich mitgenommen: "Ich bin ziemlich ausgelaugt. Ich bin sehr erschöpft. Ich bin heute Morgen erst aus Thailand zurückgekommen."

Der Grund für seinen desolaten Zustand: eine turbulente Flugnacht ohne auch nur eine Minute Schlaf. Weil die Businessclass ausgebucht war, musste Kevin in der Economyklasse reisen – was er im Interview wenig schmeichelhaft als "Holzklasse" bezeichnete. Und dort blieb ihm der Schlaf gleich aus mehreren Gründen verwehrt: "Ich kann im Flieger nicht schlafen, vor allem wenn da noch Turbulenzen sind – es geht hoch, es geht runter, hin und her", schilderte er im Interview. Hinzu kamen Mitreisende, die nach einem langen Thailand-Trip nicht mehr ganz frisch rochen. Zu Hause angekommen, blieb ihm dann nur noch eine einzige Stunde Schlaf, bevor er sich auf den Weg zum Event machte.

Kevin Schäfer hat sich durch zahlreiche Realityshows einen Namen gemacht und ist für seine direkte Art bekannt. Auf roten Teppichen zeigt sich der TV-Bekannte meist gut gelaunt und nahbar, posiert für Fotos und nimmt sich Zeit für Gespräche. Auch nach seiner anstrengenden Nacht stellte er sich bei den Reality Awards den Fotografen und plauderte offen über seinen Alltag zwischen Reisen, Drehs und Events. Privat gibt Kevin in sozialen Netzwerken immer wieder Einblicke in seinen Alltag, teilt Schnappschüsse aus dem Urlaub und Momente mit Freunden. Seine Offenheit über stressige Phasen und Strapazen wie den aktuellen Flug zeigt, dass der Realitystar seinen Followern nicht nur glamouröse Momente, sondern auch die Schattenseiten seines turbulenten Lebens zeigt.

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IMAGO / STAR-MEDIA Kevin Schäfer, Oktober 2025

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Instagram / iamkevinschaefer Kevin Schäfer, August 2024

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Imago / Oliver Langel Realitystar Kevin Schäfer im Mai 2025 in Wuppertal