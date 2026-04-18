Kevin Schäfer deutet Thailand-Romanze mit Satansbratan an

Zwischen Reality-TV-Star Kevin Schäfer und Satansbratan (26), bürgerlich Erik Seidl, scheint es in Thailand gefunkt zu haben! Kevin verbrachte eine längere Zeit in dem südostasiatischen Land – und traf dort auf den Social-Media-Star. Im Promiflash-Interview plaudert Kevin jetzt aus dem Nähkästchen und schwärmt von der gemeinsamen Zeit mit Erik: "Ich habe viele schöne Männer kennengelernt in Thailand. Ich hab mich mit Erik sehr gut verstanden. Wir hatten auch eine kleine Rollerfahrt und haben ein bisschen gekuschelt."

Doch es blieb nicht nur beim Kuscheln! Auf die Frage, ob zwischen den beiden auch mehr passiert sei, gibt Kevin gegenüber Promiflash zu: "Hier und da ein kleiner Kuss." Besonders die gemeinsame Rollerfahrt scheint es ihm angetan zu haben. "Während der Rollerfahrt hat er mich die ganze Zeit am Knie gestreichelt. Ich hatte aber mehr Angst um meine Gesundheit, ich hatte Angst, dass er einen Unfall baut, deswegen habe ich gesagt, es reicht jetzt, jetzt ist Schluss [mit Streicheln]", erklärt Kevin mit einem Augenzwinkern. Das zärtliche Knie-Streicheln endete also aus rein praktischen Sicherheitsgründen.

Kevins Angst war berechtigt. Für Erik endete eine Fahrt auf dem Zweirad tatsächlich noch in einem Unfall. "Ich wollte in der Früh mit dem Motorrad von der Wäscherei zu meinem Stammrestaurant fahren. Nach 200 Metern hat mir ein Auto die Vorfahrt genommen. Ich bin frontal in das Auto reingekracht. Das Motorrad wurde ins Auto reingedrückt und mich hat es sieben Meter mit einem Salto über das Auto geschleudert", berichtete er seinen Followern auf Instagram. Anschließend zeigte er einen Clip und sich dankbar für all die Schutzengel, die er in dem Moment hatte, und dass er noch am Leben ist.

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Collage: IMAGO / Future Image, Joyn/Marc Rehbeck Collage: Kevin Schäfer und Satansbratan

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Instagram / iamkevinschaefer Kevin Schäfer in Thaiand

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Instagram / satansbratan Satansbratan nach seinem Unfall in Thailand