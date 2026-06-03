Barry Manilow überrascht mit ehrlichem Beauty-Geständnis

Barry Manilow (82) überrascht seine Fans jetzt mit einem sehr offenen Beauty-Geständnis. In einem neuen Interview mit der Los Angeles Times spricht der Sänger ganz direkt über sein verändertes Aussehen und räumt ein, dass er sich in der Vergangenheit ein Facelifting gönnte. Auf die Frage, ob er etwas habe "machen lassen", reagiert Barry zunächst mit einem klaren "Nein", bevor er dann doch ins Detail geht. "Ich sehe fantastisch aus, aber ich bin hundert Jahre alt, oder? Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist", witzelt der Star im Gespräch mit dem Magazin.

Dann erklärt er aber ehrlich, dass er einmal ein Facelifting habe vornehmen lassen. "Ich muss sagen: Es gab eine Zeit, als wir in L.A. lebten, da habe ich tatsächlich ein Facelifting machen lassen. Aber danach war es nur noch immer mal hier ein bisschen, da ein bisschen", stellt der Entertainer klar. Kleinere Eingriffe schließt er aber nicht aus: Wenn er merke, dass "etwas herunterhängt", lasse er es richten. Er bezeichnet sich selbst als "so eitel wie jeder andere auch" und erinnert sich an eine Bemerkung aus seinem Umfeld: "Eine alte Freundin erzählte, ihre Mutter habe gesagt: 'Ich wusste immer, dass er talentiert ist, aber wann ist er so gut aussehend geworden?'"

Neben seinen Beauty-Eingriffen spricht Barry auch über ein besonders einschneidendes Kapitel seines Lebens: seine Lungenkrebserkrankung, die im vergangenen Dezember bekannt wurde. Im Gespräch mit dem Magazin People erzählte der Musiker, dass bei ihm ein Teil des linken Lungenflügels entfernt werden musste und er erst durch eine zufällige Untersuchung beim Arzt von dem Tumor erfahren habe. "Wenn er das nicht gemacht hätte, Mann… Er hat mir das Leben gerettet", sagte Barry über den Mediziner, der bei einer MRT-Untersuchung schließlich den verdächtigen Punkt in der Lunge entdeckte.

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