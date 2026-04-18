Serkan-Vanessa-Drama: Kevin Schäfer hat nichts mitbekommen

Während Serkan Yavuz (33) und Vanessa Brahimi einen handfesten Rosenkrieg austrugen, befand sich Kevin Schäfer auf der anderen Seite der Welt – und bekam von dem ganzen Drama schlicht nichts mit. Der Realitystar war zu dieser Zeit für einen Dreh in Thailand und hatte dort sein Handy abgegeben. Von dem Beziehungschaos zwischen seinen Kollegen erfuhr er deshalb erst im Nachhinein. Gegenüber Promiflash äußerte er sich jetzt zu der Situation.

"Ich bin ganz froh, dass ich in einem Format war und mein Handy abgegeben habe, weil manche Sachen will ich auch gar nicht wissen. Ich stehe auf gar keiner Seite. Ich stehe auf meiner Seite", erklärte Kevin klar und deutlich. Von dem Konflikt zwischen Vanessa und Serkan möchte er sich also bewusst fernhalten. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, die Situation einzuordnen: "Vanessa wusste, auf wen sie sich eingelassen hat. Er hat ja auch eine Vorgeschichte, der Serkan", so Kevin weiter. Wenn es dann nicht funktioniere, dürfe man sich nicht wundern. "Eine gewisse Ampel leuchtet doch dann auf Rot, deswegen muss man da schon vorsichtig sein. Ich will jetzt nicht sagen, sie ist selbst dran schuld, aber sie wusste, worauf sie sich einlässt", betonte er abschließend.

Serkan und Vanessa hatten für Aufsehen gesorgt, als zunächst ihre Beziehung und kurz darauf auch deren Ende öffentlich wurde – begleitet von gegenseitigen Vorwürfen. Kevin wiederum kennt Serkan nach eigener Aussage kaum persönlich, obwohl er in der Realityszene gut vernetzt ist. "Ich habe Serkan auch erst einmal in meinem Leben gesehen, von daher kann ich auch nicht urteilen", stellte er klar.

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IMAGO / Panama Pictures Kevin Schäfer, Realitystar

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IMAGO / Future Image Vanessa Brahimi, Reality-TV-Bekanntheit

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RTLZWEI Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidat