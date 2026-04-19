Mit Pony: Sophia Thomalla zeigt ihren neuen, frischen Look

Passend zum Frühling zeigt Sophia Thomalla (36) eine neue Seite von sich: Die Moderatorin und Schauspielerin erscheint in einer Bilderstrecke mit einem langen, glatten Pony, der ihr locker ins Gesicht fällt. Ihr braun-blondes Haar ist für den Anlass geglättet – was dem Gesamtbild eine klare, geradlinige Ästhetik verleiht. Dazu kombiniert sie eine schwarze Lederjacke vor beigem Hintergrund: ein minimalistisches Setting, das die Frisur gekonnt in den Mittelpunkt rückt. Ihr Kommentar unter dem Beitrag bringt es auf den Punkt: "Neue Saison, neues Ich." Auf den Fotos posiert sie zunächst kühl in die Kamera und zeigt sich dann lachend mit ihrem Dackel Mishka – einem Tier, das sie seit Oktober 2025 gemeinsam mit ihrem Partner Alexander Zverev (28) hält. Selbst der Vierbeiner schaut ihr neugierig ins Gesicht, als würde auch er die Veränderung an seiner Besitzerin registrieren.

Sophia hat schon früh bewiesen, dass sie vor radikalen Veränderungen nicht zurückschreckt. Im Jahr 2011 sorgte sie beim Deutschen Filmball in München für Aufsehen, als sie mit einem Undercut erschien – damals noch ein gewagtes Statement, das sie mit Selbstverständlichkeit trug. Ebenso markant war ihr Kurzhaarlook bei den Echo Music Awards, bei dem die damals 20-Jährige mit einem kleinen Schwarzen kombiniert auftrat und damit einen French-Girl-Look kultivierte, der bis heute in Erinnerung geblieben ist. Auch bei der Haarfarbe scheint es für sie keine Grenzen zu geben: Von tiefschwarz über verschiedene Brauntöne bis hin zu Wasserstoffblond hat sie nahezu jede Nuance ausprobiert. Als sie sich zuletzt für eine besonders helle Blondstufe entschied, erklärte sie gegenüber ihrer Instagram-Community: "Jemand hat einmal gesagt, dass ich mit blonden Haaren 10 Jahre jünger aussehe, also habe ich mich für eine noch hellere Blondnuance entschieden." Der nun gewählte Pony-Look reiht sich damit in eine lange Reihe bewusster Selbstinszenierungen ein.

Seit fünf Jahren ist Sophia mit Tennis-Profi Alexander zusammen. Sophia ist regelmäßig für Produktionen unterwegs, während Alexander als Spitzensportler international von Turnier zu Turnier reist. Dass die Fernbeziehung funktioniert, betonte er zuletzt gegenüber RTL: "Es ist für uns nach fünf Jahren normal. Wir kennen es ja nicht anders." Die beiden haben sich in ihrem ungewöhnlichen Alltag offenbar gut eingerichtet. Sophia ihrerseits nutzt die freien Momente sichtlich für sich – sei es für Zeit mit Dackel Mishka oder eben für einen spontanen Frisurenwechsel, der auf Instagram sofort die Aufmerksamkeit ihrer Followerschaft auf sich zieht. "Wow", kommentiert jemand schlicht und ein anderer ergänzt: "Sehr schöner Look".

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla zeigt ihre neue Frisur

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Juli 2025

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Pärchenurlaub

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