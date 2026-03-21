Dackel von Sophia Thomalla und Alex feiert Red-Carpet-Debüt

Bei ihrem neuesten Glamour-Auftritt in Miami standen Sophia Thomalla (36) und Alexander Zverev (28) nicht allein im Rampenlicht – Dackelhündin Mishka stahl ihnen glatt die Show! Wie das Magazin OK! berichtet, erschien das Paar gemeinsam zur Veranstaltung "Taste of Miami 2026" in Florida und brachte seinen Vierbeiner kurzerhand mit auf den roten Teppich. Während der Tennisstar Mishka lässig auf dem Arm trug, posierten Sophia und Alex entspannt und sichtlich gut gelaunt für die Fotografen. In ihrer Instagram-Story teilte die Moderatorin später ein Video des Auftritts und schwärmte dazu: "Einfach der bravste Hund der Welt."

Der gemeinsame Auftritt in Florida ist zugleich das erste Mal, dass sich das Paar nach wochenlangen Krisengerüchten öffentlich zusammen zeigt. Im Januar waren Spekulationen aufgekommen, als Alexander während der Australian Open in Melbourne zusammen mit der Influencerin Caro Daur (31) gesehen wurde. Der Sportler reagierte Berichten des Mediums Bild zufolge verärgert auf die daraus entstandenen Trennungsgerüchte und stellte während einer Pressekonferenz klar: "Ich finde das gar nicht lustig. Ich bin hier, um Tennis zu spielen, den anderen Scheiß könnt ihr machen", platzte es aus ihm heraus. "Ich würde mich auf Fakten und nicht auf Gerüchte konzentrieren. Es ist nervig, wenn sich Leute die Wahrheit aus dem Arsch ziehen", wetterte er weiter.

Die Dackeldame Mishka lebt seit Oktober 2025 bei dem Paar und ist längst zu einem wichtigen Teil ihrer Beziehung geworden. Alexander hatte den Welpen damals als Geburtstagsgeschenk für Sophia ausgesucht, nachdem ihr vorheriger Hund verstorben war. "Sophia hatte immer einen Hund, der ist leider in diesem Jahr verstorben", verriet der 28-Jährige im Gespräch mit dem Medium. Die Moderatorin habe ihm regelmäßig niedliche Dackel-Videos geschickt, woraufhin er beschloss: "Da dachte ich mir: Ich habe die Botschaft verstanden, was jetzt Sache ist." Inzwischen ist Mishka nicht nur regelmäßig auf gemeinsamen Fotos des Paares zu sehen, sondern hat sogar ihren eigenen Instagram-Account.

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Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der Taste of Tennis Miami 2026 in Hutong, Miami

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev, Februar 2026

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev mit ihrem neuen Hund