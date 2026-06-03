Diese Frauen fliegen in der fünften Bachelors-Folge raus

In Südafrika knistert es gewaltig – doch für gleich drei Frauen ist die Reise bei Die Bachelors in Folge fünf endgültig vorbei. In der neuen Episode, die bereits auf RTL+ zu sehen ist, müssen Tim Reitz und Sebastian Paul in der dritten "Nacht der Rosen" schwere Entscheidungen treffen. Unter dem Motto "Guilty Pleasure" wird es zunächst spielerisch, bevor es ernst wird: Nachdem alle Kandidatinnen ihre kleinen Geheimnisse preisgegeben haben, verteilen Tim und Sebastian nacheinander ihre heiß begehrten Rosen. Am Ende sind alle Blumen weg – und für Jule und Amy ist Schluss, sie müssen ihre Koffer packen.

Schon vor der Entscheidung sorgt ein romantischer Moment für Wirbel: Sebastian lädt Nadja zu einem Einzeldate ein, das mit dem ersten Kuss des Abends endet – und nicht der letzte bleibt. Auch Tim kommt seiner Favoritin Kim näher, die beiden gehen beim Date deutlich auf Tuchfühlung. Für Spannung in der Villendynamik sorgt außerdem ein Überraschungsgast: Tims Schwester Lena mischt sich unter die Frauen und versucht herauszufinden, wer es mit dem Bachelor ernst meint. Zunächst bleibt ihre wahre Identität geheim, doch während der "Guilty Pleasure"-Aktion lüftet sie schließlich das große Staffelgeheimnis und gibt sich vor allen als Tims Schwester zu erkennen.

Ebenfalls in dieser Folge verabschiedete sich noch eine weitere Kandidatin – allerdings aus freien Stücken: Janette hatte die Show bereits vor der Nacht der Rosen freiwillig verlassen, weil ihr der nötige Funke fehlte. "Für mich persönlich hat dieses 'gewisse Etwas', dieser Funke gefehlt – und deswegen habe ich schon schnell gemerkt, dass ich mich hier nicht verlieben könnte", erklärte die Schornsteinfegerin. Damit verlieren Tim und Sebastian in der fünften Folge insgesamt drei Kandidatinnen. Bereits in den Wochen zuvor hatte das Teilnehmerinnenfeld sukzessive geschrumpft: In Folge zwei schieden Isabel und Jolina aus, in Folge drei Laura und Lili-Marie.

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RTL Die verbliebenen "Die Bachelors"-Kandidatinnen 2026

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RTL Bachelor Tim Reitz mit seiner Schwester Lena

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RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026