In Kontakt: Ihn feuert Joena Steilen bei "Fame Fighting" an

Joena Steilen hat eine ganz besondere Verbindung zum Boxspektakel Fame Fighting: Gleich drei der Kämpfer, die beim internationalen Debüt des Events am 6. Juni in den Ring steigen, sollen einst mehr als nur Freunde der 27-Jährigen gewesen sein. Doch wem drückt die TV-Bekanntheit an diesem Abend besonders die Daumen? Gegenüber Bild äußerte sich Joena jetzt ganz offen darüber, welchen ihrer Verflossenen sie bei dem großen Kampfabend anfeuern wird. Zunächst war da Can Kaplan, mit dem Joena angebandelt haben soll, ehe sie in die Villa von Love Island VIP einzog. Dort lernte sie Filip Pavlović (31) kennen und verliebte sich – doch auch aus diesem Flirt wurde letztlich keine ernsthafte Beziehung. Zu beiden Männern hat sie heute keinen Kontakt mehr.

Gegenüber dem Newsportal sagt sie aber: "Zwischen uns gibt es allerdings kein böses Blut. Deshalb wünsche ich ihm für den Kampf ebenfalls viel Erfolg." Ganz anders sieht es bei Chase de Moor (29) aus: Den internationalen "Fame Fighting"-Star kannte sie bereits vor ihrer Reality-TV-Karriere, und mit ihm steht sie bis heute in engem Kontakt. "Gerade jetzt, wo Chase nach Deutschland kommt, schreiben wir wieder täglich. Ich werde ihn natürlich vor Ort unterstützen und im Ring anfeuern. Ich bin fest davon überzeugt, dass er gewinnen wird", sagt Joena. Auf ein Liebes-Comeback hofft die Blondine allerdings nicht – Chase soll ein guter Freund bleiben, mehr nicht.

Wie vertraut die beiden trotz allem noch miteinander sind, können Fans derzeit sogar selbst beobachten: Joena und Chase sind gemeinsam in der britischen Ausgabe der Show Ex on the Beach zu sehen. In Deutschland sind bislang zwar nur einzelne Clips verfügbar, doch schon darin ist die enge Verbindung zwischen den beiden deutlich zu spüren. Joena selbst ist in der Reality-Branche kein unbeschriebenes Blatt – durch ihre Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten wie eben "Love Island VIP" hat sie sich in der Welt des Trash-TVs einen Namen gemacht.

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Instagram / joena.st Joena Steilen, Realitystar

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Imago Chase DeMoor, US-Realitystar

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IMAGO / Future Image Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Wie wirkt die Verbindung zwischen Joena und Chase auf euch? Nette, lockere Freundschaft. Da knistert noch was zwischen den beiden. Ergebnis anzeigen