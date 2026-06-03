Lady-Di-Hommage: Kate im Polkadot-Kleid bei Cancer Research

Prinzessin Kate (44) hat sich am Dienstag mit einem besonderen Auftritt zurückgemeldet: Die Prinzessin von Wales erschien gemeinsam mit König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) bei einem Empfang anlässlich des 125-jährigen Jubiläums von Cancer Research UK im St. James's Palace in London. Für den Anlass wählte Kate ein rotes Polkadot-Kleid, das bei vielen Beobachtern sofort Erinnerungen an Prinzessin Diana (†36) weckte.

Bei dem Empfang trafen die Royals laut Instyle auf Forscher, Mediziner, Ehrenamtliche und Partner der Krebsforschungsorganisation. Im Mittelpunkt stand die Arbeit von Cancer Research UK rund um Prävention, Diagnose und Behandlung von Krebs. Die Gäste bekamen außerdem immersive Installationen zu sehen, die vergangene Errungenschaften, aktuelle Projekte und künftige Innovationen der Organisation präsentierten – darunter auch visuelle Darstellungen, wie technologische Entwicklungen die Krebsforschung von heute verändern. Für Kate ist der Termin dabei von besonders persönlicher Bedeutung: Die Prinzessin von Wales hatte im Januar 2024 ihre eigene Krebsdiagnose öffentlich gemacht und setzt sich seitdem für das Thema Früherkennung ein. Auch Charles zählt zu den Betroffenen – der König gab ebenfalls im Jahr 2024 bekannt, an Krebs erkrankt zu sein.

Nicht zum ersten Mal zieht Kate mit ihrer Kleiderwahl Vergleiche mit Schwiegermutter Diana. Schon in der Vergangenheit griff die Prinzessin bewusst auf Accessoires und Looks zurück, die an Lady Di erinnern – so etwa bei einem Besuch in den USA, als sie Ohrringe trug, die einst Diana gehört hatten. Mit diesem Polkadot-Kleid knüpft Kate erneut an dieses modische Erbe an und sorgt damit einmal mehr für Gesprächsstoff weit über Großbritannien hinaus.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Links: Empfang zum 125-jährigen Jubiläum von Cancer Research UK, Rechts: Prinz Charles und Lady Diana Spencer besuchen Tetbury am 22. Mai 1981

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, im Gespräch bei einem Empfang von Cancer Research UK zum 125-jährigen Jubiläum im St James’s Palace

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Imago Prinz Charles und Lady Diana Spencer besuchen Tetbury am 22. Mai 1981

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