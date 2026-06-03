Nach Geburt von Sohn Jude verkauft Charlie Puth sein Haus

Charlie Puth (34) hat einen großen Schritt gewagt: Der Sänger hat sein Haus in Los Angeles verkauft – nur wenige Wochen, nachdem er zum ersten Mal Vater geworden ist. Die moderne Villa liegt im angesagten Stadtteil Studio City und brachte dem Musiker beim Verkauf rund 2,1 Millionen US-Dollar ein – das entspricht etwa 1,8 Millionen Euro –, wie das Magazin People berichtet. Charlie hatte die Immobilie 2021 für rund 1,5 Millionen US-Dollar erworben (knapp 1,3 Millionen Euro) und damit einen deutlichen Gewinn erzielt. Während er sich nun von seinem stylischen Rückzugsort in den Hügeln von L.A. verabschiedet, genießt er mit Ehefrau Brooke Sansone Puth das Leben mit Baby Jude.

Das zweistöckige Haus bietet rund 2.400 Quadratmeter Wohnfläche und ist mit fünf Schlafzimmern und fünf Bädern ausgestattet. Die Küche mit Kochinsel geht direkt in den Essbereich über, von dem aus man ebenfalls den Panoramablick über Los Angeles genießen kann. Ein Highlight ist der großzügige Wohnbereich mit 18 Meter hohen Decken, Glasfront zur funkelnden Skyline und Kamin. Besonders luxuriös fällt das Hauptschlafzimmer aus: Von dort führt eine Tür auf einen riesigen Balkon, außerdem gibt es ein Ankleidezimmer und ein eigenes Bad mit großen Fenstern und Doppelwaschtisch. Ein zusätzlicher 450-Quadratmeter-Bonusraum wird derzeit als Musikstudio genutzt und verfügt über eine private Aussichtsplattform – hier konnte der Songwriter ungestört an neuen Tracks tüfteln. Laut People stand das Haus seit 2025 immer wieder zum Verkauf und wurde mehrfach im Preis gesenkt, bevor im Mai schließlich ein Käufer zuschlug.

Privat dürfte für Charlie und Brooke aktuell ohnehin weniger die Immobilienfrage als vielmehr ihr Familienglück im Vordergrund stehen. Ende März machten die beiden auf Instagram publik, dass ihr kleiner Sohn Jude das Licht der Welt erblickt hat. In ihrem gemeinsamen Post teilten der Musiker und seine Frau mehrere intime Schnappschüsse aus dem Krankenhaus und setzten mit den Worten "Hey Jude" eine liebevolle Hommage an den Beatles-Klassiker. Neben den ersten Detailaufnahmen von Händchen und Näschen zeigte Brooke auch eine Kette mit dem Buchstaben "J" – ein zartes Symbol für den neuen Mittelpunkt ihres Lebens. Das Paar hatte 2024 im Familienhaus der Puths in Montecito in Kalifornien geheiratet und feiert nun ein neues Kapitel als kleine Familie mit Jude Crawford Puth an ihrer Seite.

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Getty Images Charlie Puth, Sänger

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Getty Images Charlie Puth und Brooke Sansone bei der Pre-Grammy-Gala

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Instagram / charlieputh Brooke und Charlie Puth, Oktober 2025