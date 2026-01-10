Antonia Hemmer manifestiert Hochzeit mit Partner Leopold

Antonia Hemmer (25) sorgt mit einem romantischen Beitrag auf Instagram für Gesprächsstoff: Die Reality-TV-Bekanntheit postete am Samstag ein Naturvideo, in dem sie Rehe füttert. Dazu teilte sie eine klare Liebesbotschaft an ihren Partner Leopold Krey. "Ich bin vielleicht nicht die Erste, die er küsst, aber die Erste, die er heiratet", schrieb Antonia zu dem Clip. Obendrein ergänzte sie, dass sie die Hochzeit bereits "manifestiert" habe. Ihr Freund scheint sich über ihre Worte zu freuen. Der Unternehmer kommentierte ein rotes Herz unter dem Post.

Unter dem Beitrag sammelten sich liebevolle Nachrichten aus der Community. "Ihr seid einfach so toll zusammen", schwärmte ein Fan. Einige User stellten jedoch fest, dass Antonias Formulierung vielleicht etwas unglücklich war. "Die erste und letzte dann auch hoffentlich", scherzte eine Followerin in den Kommentaren. Die Influencerin nahm es mit Humor und antwortete "Ja" sowie einem Emoji von gekreuzten Fingern.

Monatelang hielt Antonia die Identität ihres Freundes geheim. Mitte Dezember zeigte sie sich dann ganz offiziell mit Leopold im Netz. Einige Informationen sind seitdem über den Geschäftsmann bekannt geworden. Er lebt im Rhein-Main-Gebiet zwischen Frankfurt und Wiesbaden und die beiden führen bislang eine Fernbeziehung. Beruflich ist er Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens namens LK ImmoInvest GmbH, doch inzwischen scheint er auch vom Influencer-Lifestyle angetan zu sein. Auf Instagram folgen ihm rund 20.000 Menschen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Antonia Hemmer und ihr neuer Partner Leopold, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

TikTok / leopoldkrey Leopold Krey, Unternehmer