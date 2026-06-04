Wilde Partynacht: Prinzessin Beatrice tanzt auf dem Tisch

Prinzessin Beatrice (37) zeigt sich kurz vor der nächsten großen Royal-Sause überraschend ausgelassen: Die Tochter des ehemaligen Prinz Andrew (66) wurde bei einer glamourösen Geburtstagsfeier in Italien gesichtet, bei der sie sogar auf einem Tisch tanzte. Gefeiert wurde im Luxushotel La Posta Vecchia nahe Rom, wo Unternehmerin Lauren De Niro Pipher ihren 40. Geburtstag beging und die Eindrücke jetzt auf Instagram teilte. Auf mehreren Fotos ist Prinzessin Beatrice lachend mit Freunden zu sehen, in einem eleganten Kleid, mitten in bester Feierlaune. Der öffentliche Auftritt ist besonders brisant, weil derzeit noch offen ist, ob Beatrice schon an diesem Samstag bei der Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips (48) und Harriet Sperling in Gloucestershire dabei sein wird.

Die Gastgeberin schwärmte von einem Wochenende voller besonderer Momente. Lauren schrieb, dass Freunde aus fünf Ländern zusammengekommen seien und die Stimmung außergewöhnlich entspannt gewesen sei. Sie erinnerte sich an "großartigen Wein, Pasta zu jeder Mahlzeit und mehr Gelächter, als sie zählen kann". Genau diese ausgelassene Atmosphäre spiegeln auch die Bilder wider, auf denen Beatrice sichtbar Spaß hat. Dass sie sich so offen zeigt, fällt auf, denn in den vergangenen Monaten hatte sich die Prinzessin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Hintergrund waren die erneut diskutierten Verbindungen ihrer Eltern Prinz Andrew und Sarah Ferguson (66) zu Jeffrey Epstein (†66), nachdem neue Unterlagen publik geworden waren.

Umso größer ist nun das Interesse an ihrem möglichen Auftritt bei der Hochzeit von Peter Phillips. Rund um die Trauung des Sohnes von Prinzessin Anne (75) werden zahlreiche hochrangige Royals erwartet, darunter König Charles (77), Königin Camilla (78), Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44). Auch über ein gemeinsames Erscheinen von Beatrice und ihrer Schwester Prinzessin Eugenie (36) wird seit Längerem spekuliert, nachdem beide zuletzt eher selten bei großen Familienanlässen zu sehen waren. Bereits im Vorfeld war berichtet worden, dass Beatrice für die Feier eingeladen sein soll, während Eugenie auf eine Teilnahme hoffe. Sollte Beatrice nach ihrer Partynacht in Italien tatsächlich in Gloucestershire auftauchen, wäre das ihr erster großer öffentlicher Royal-Auftritt mit der Familie seit Monaten.

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Getty Images Prinzessin Beatrice im Juni 2025 in Ascot

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice, Prinz William und Prinzessin Kate beim Ostergottesdienst in der St George's Chapel in Windsor, 2017

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Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018

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