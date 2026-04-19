Revision geplant: Kris Jenner ist unzufrieden mit Facelift

Fast ein Jahr nach ihrem rund 100.000 Dollar teuren Facelift soll Kris Jenner (70) zunehmend unzufrieden mit dem Ergebnis sein. Laut Insidern, die gegenüber RadarOnline ausgepackt haben, habe das Lifting nicht so gehalten, wie die 70-Jährige es sich erhofft hatte – und sie denke nun ernsthaft über eine Korrekturoperation nach. "Kris Jenners Facelift lässt bereits nach. Sie ist nicht zufrieden mit den Ergebnissen und ist verzweifelt darauf aus, eine Revision zu bekommen – sie hat das Gefühl, dass es nicht so gehalten hat, wie sie es erwartet hatte", verriet die Quelle dem Magazin.

Besonders frustrierend sei für Kris der Vergleich mit anderen Stars: "Kris ist wahnsinnig wütend darüber, dass Denise Richards und Lori Loughlin beide so gut aussehen, und sie hat das Gefühl, dass ihres im Vergleich bereits verblasst", so der Insider weiter. Denise Richards hatte zuletzt offen zugegeben, dass ihr frischer Look das Ergebnis eines Facelifts ist. Lori Loughlin machte wiederum mit einem sogenannten "Revenge-Makeover" Schlagzeilen – nach ihrer Trennung von Ehemann Mossimo Giannulli (62) im Oktober nach 28 Jahren Ehe. Kris' Repräsentanten haben sich gegenüber dem Magazin Daily Mail bislang nicht zu den Berichten geäußert.

Kris hatte sich für den Eingriff an den Chirurgen Dr. Steven Levine gewandt und das Facelift damals als ihre persönliche Version des "würdevollen Alterns" bezeichnet. In einem Interview sagte sie: "Ich hatte vor etwa 15 Jahren ein Facelift, es war also Zeit für eine Auffrischung. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich die beste Version meiner selbst sein möchte, und das macht mich glücklich." Bei der Operation war ihre Tochter Kylie Jenner (28) vor Ort dabei. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Kris einem solchen Eingriff unterzogen hat – bereits 2011 ließ sie ein erstes Facelift vornehmen. Neben den Liftings hat die Unternehmerin im Laufe der Jahre unter anderem auch Botox, eine Brustvergrößerung und eine Ohrläppchen-Korrektur vornehmen lassen.

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Instagram / krisjenner Kris Jenner im Oktober 2025

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