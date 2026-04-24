Dr. Fatemi ordnet Kris Jenners "verrutschtes" Facelift ein

Kris Jenner (70) ließ sich das Gesicht verjüngen und war in aller Munde. Aber mittlerweile ist das The Kardashians-Oberhaupt angeblich unzufrieden mit seinem Facelift. Der Grund: Ihr Gesicht wirke inzwischen "verrutscht". Obwohl sie sich für eine extrem kostspielige Behandlung entschieden hatte, entspricht das Resultat offenbar nicht ihren Erwartungen. Im Promiflash-Interview erklärt der Schönheitschirurg Dr. med. Afschin Fatemi nun, was medizinisch hinter einem solchen Ergebnis steckt und weshalb selbst teure Eingriffe keine Garantie für ein dauerhaft perfektes Aussehen sind: "Ein Facelift ist ein sehr wirksamer, aber auch häufig missverstandener Eingriff. Viele glauben, dass das Ergebnis für immer hält. Das ist medizinisch nicht korrekt."

Der Experte ordnet gegenüber Promiflash ein, welche Prozesse im Gesicht nach einem Facelift ablaufen und warum bei Kris bereits eine Korrektur geplant sein könnte: "Bei einem Facelift wird erschlafftes Gewebe im Gesicht chirurgisch gestrafft und in eine jüngere Position gebracht. Entscheidend sind dabei vor allem auch die tieferen Haltestrukturen. Dadurch entsteht ein deutlich verjüngter Eindruck, insbesondere direkt nach der Operation." Doch der Arzt stellt auch unmissverständlich klar: "Allerdings stoppen wir mit einem Facelift nicht den Alterungsprozess." Die Haut bleibe biologisch aktiv, verliere weiterhin Kollagen und Elastizität, zudem verändere sich die Fettverteilung im Gesicht.

Dr. Fatemi erklärt im Gespräch mit Promiflash weiter: "Hinzu kommt, dass das Gewebe direkt nach dem Eingriff zunächst noch geschwollen und unter Spannung steht. Wenn diese Schwellung zurückgeht und die Heilung abgeschlossen ist, verändert sich das Ergebnis noch einmal leicht. Das ist völlig normal und kein 'Versagen' der Methode." Über die Jahre werde das Gesicht dann wieder weicher und weniger straff. Dies könnte auch bei Kris der Fall sein und für ihren Unmut sorgen. Ein gelungenes Facelift erkenne man laut dem Facharzt für Dermatologie folgendermaßen: "An einem natürlichen Ergebnis, bei dem das Gesicht nicht 'eingefroren' wirkt, sowie an einer nachhaltigen, realistischen Haltbarkeit."

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Imago Kris Jenner bei der Premiere von "All's Fair" in Paris

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Instagram / drfatemi Dr. med. Afschin Fatemi, Facharzt für Dermatologie

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Instagram / krisjenner Kris Jenner, Juli 2025