Einsamer Filmdreh: Ryan Gosling tanzt mit Wischmopp-Freund

Ryan Gosling (45) hat bei den Dreharbeiten zu "Project Hail Mary" zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen: Aus einem Gefühl der Einsamkeit heraus tanzte er am Set mit einem Wischmopp namens Moppy Ringwald durch sein Raumschiff. Das erzählte der Schauspieler jetzt gegenüber IMDb und gewährte damit einen Einblick in die langen, oft stillen Arbeitstage im All-Setting der Produktion. Der Hollywoodstar, bekannt aus Barbie und "La La Land", stand für viele Szenen komplett allein vor der Kamera. Als ihm die Decke auf den Kopf zu fallen drohte, sprang das Team ein – mit einem Mopp als Gesellschaft.

Hintergrund dieser ungewöhnlichen Freundschaft: In dem Weltraumabenteuer spielt Ryan den Astronauten Ryland Grace, der sein Gedächtnis verloren hat und in einem verlassenen Raumschiff frei durch das Universum treibt. "Ich erinnere mich an eine Szene, in der ich vielleicht hundert Tage oder so allein gearbeitet hatte und irgendwie Gesellschaft brauchte", sagte Ryan im Interview. "Also sagte ich: 'Ich will aus einem Wischmopp einen Freund machen und die Szenen heute mit diesem Moppfreund spielen.'" Das Team habe sofort geliefert: "Sie besorgten Material und bauten diesen Mopp, den sie Moppy Ringwald nannten. Ich durfte den Tag mit ihm verbringen, wir haben getanzt", erzählte er.

"Nicht viele Filmemacher halten alles an, um dir einen Moppfreund zu bauen", lobt Ryan die hilfsbereiten Crewmitglieder. Der Film wird von den "Spider-Verse"-Regisseuren Phil Lord und Christopher Miller inszeniert, das Drehbuch stammt von Drew Goddard, der schon "The Martian" adaptierte. An Ryans Seite spielen unter anderem Sandra Hüller (47), James Ortiz und Lionel Boyce. Zudem ließ der "Barbie"-Star seine beiden Töchter an der Entstehung des Films teilhaben: Die Mädchen liehen dem Alien-Charakter Rocky ihre Stimmen. "Es gibt Momente im Film, in denen ich lache oder einfach so entzückt von ihm bin, und das ist tatsächlich so, weil meine Kinder mit mir sprechen und mir helfen", erklärte Ryan. So war inmitten der Einsamkeit im Raumschiff doch ein Stück Zuhause dabei. Während Fans nun dem Kinostart entgegenfiebern, bleibt für den Familienvater vor allem die Erinnerung an einen sehr besonderen Set-Tag mit Moppy Ringwald.

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Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

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Getty Images Ryan Gosling im April 2024

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Getty Images Der Cast von "Der Astronaut" bei der Weltpremiere in London