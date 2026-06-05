Stress in der Ehe: Katie Price zeigt ihre verletzliche Seite

Noch immer sitzt Katie Prices (48) Ehemann Lee Andrews in Dubai hinter Gittern – und die Belastung scheint der Realitystar sichtlich zu spüren. Die 48-Jährige reiste in dieser Woche gemeinsam mit ihrem Fotografen und Videografen in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo Andrews im berüchtigten Al-Awir-Gefängnis festgehalten wird. Neue Aufnahmen vom Hotelpool zeigen Katie einmal in typischer Glamour-Pose, dann aber auch mit dem Kopf in den Händen. Körpersprache-Expertin Judi James beschrieb die Bilder gegenüber dem Mirror mit deutlichen Worten: "Eines, das bei Katie gerade offensichtlich ist, ist, dass sie gebrechlich wirkt."

Judi kommentierte das Auftreten von Katie in Dubai weiter: "Diese Phase scheint darauf hinzudeuten, dass wir uns eher Sorgen um sie machen sollten, als sie zu verspotten." Gleichzeitig betonte die Expertin, dass Katie trotz allem eine "Kämpfernatur" sei und für die Kameras eine tapfere Fassade aufrechterhalte. Ursprünglich hatte Katie behauptet, ihr Mann werde wegen des Verdachts auf Spionage festgehalten. Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich laut Berichten um eine "private Zivilsache" handelt. Während Andrews zunächst am Montag freigelassen werden sollte und dafür eine vierstellige Summe hätte zahlen müssen, soll die geforderte Summe inzwischen auf umgerechnet 115.000 Euro gestiegen sein. Ein konkretes Freilassungsdatum soll aktuell noch Wochen entfernt liegen.

Katies Ehe mit Lee ist noch sehr frisch: Die beiden verlobten sich Ende Januar 2026, nachdem Katie erst wenige Tage zuvor ihre Beziehung mit ihrem Ex JJ Slater beendet hatte. Noch im selben Monat trat das Paar vor den Altar. Kurz darauf kamen Vorwürfe gegen Lee auf. Mehrere Ex-Partnerinnen warfen ihm vor, ein Betrüger zu sein und warnten Katie vor dem vermeintlich erfolgreichen Geschäftsmann.

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026